港股直擊 即巿股評

愈接近到期 界內證時間值愈高？

計算認股證價格時，時間值損耗不利認股證價格，而且愈接近到期日，時間值損耗會愈快。界內證的時間值計算概念則完全不同，與引伸波幅的情況相近，時間值的高低，是取決於相關資產價格是否處於界內。假設其他因素不變，當相關資產價格處於界內時，愈接近到期，相關資產價格於到期時能維持於界內的機會相應提高，故時間值會愈高。相反，當相關資產處於界外時，愈接近到期，相關資產價格能進入預定區間的機會愈少，一般而言，時間值將會下跌，界內證價格將因而下跌。

供求因素及市場流通量

與認股證一樣，界內證的理論價格除以上基本因素外，同樣受到市場供求影響。若某一隻界內證的市場持貨量(街貨量) 較高，而流通量提供者持有的數量相對較少，界內證受市場供求影響的可能性愈大。當該產品出現沽壓時，該產品的價格或會受市場力量影響而偏離合理價格。另外，界內證的價格還受會到實質市況左右，如市場流動性、對沖成本及相關對沖工具的流通量、差價及波幅等影響。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

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