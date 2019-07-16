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今日 18:08 港股直擊 中國財經

【北水手影】流入近6億 掃安踏 中生製藥 沽港交所

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港股五連升，恒指高開29點，早段反覆倒跌65點，見28489點全日低，中午高收37點，午後突破上午高位，曾升79點，見28634點，創7月5日以來新高，不過繼續受制100天線(約28637)。恒指收報28619點，升64點或0.2%，連升5日進賬503點或1.8%。

北水淨流入5.77億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中資金融股方面，財險(02328)有5933萬元淨入；太保(02601)有7297萬元淨買；招行(03968)有127萬元淨入。相反，建行(00939)有916萬元淨走。

其他藍籌方面，中國生物製藥(01177)有1.15億元淨買。相反，港交所(00388)則有1億元淨走。

科網股方面，騰訊(00700)有6041萬元淨買；金山軟件(03888)有4664萬元淨買；金蝶國際(00268)有759萬元淨走。

內房方面，新城發展(01030)有374萬元淨入。相反，融創中國(01918)有2821萬元淨走；建材股中建材(03323)有4658萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：安踏(02020)有1.38億元淨入；比亞迪(01211)有5486萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、騰訊、安踏、財險、中建材、港交所、中生製藥、新城發展、招行及建行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中建材、中生製藥、騰訊、太保、融創、比亞迪、新城發展、金山、安踏及金蝶。

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