港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數續創新高，港股今日反覆靠穩，締出五連升，惟期內成交未見配合。

恒指高開29點，上午最多升49點，之後回軟，曾倒跌65點，見28489點全日低，中午高收37點，午後突破上午高位，曾升79點，見28634點，創7月5日以來新高，不過繼續受制100天線(約28637)。恒指收報28619點，升64點或0.2%，連升5日進賬503點或1.8%。大市今日上升股份比例為51%；下跌股份比例為49%。

大市成交額只有655.79億元。

國企指數報10865點，升26點或0.2%。

即月期指收市升99點，報28622，高水2點。

A股方面，滬指收市跌0.16%；深成指跌0.28%。

美國道指期貨最新升6點，報27348。

藍籌股方面，騰訊(00700)升0.5%；港鐵(00066)創新高，收市升1.4%；申洲(02313)升2.8%。相反，中海外(00688)跌1.2%；蒙牛(02319)跌0.9%。

焦點板塊

濠賭股：內地公安部表明將加強打擊網上賭博，分析認為對澳門賭業有利，濠賭股受追捧，獲瑞信及滙證列為行業首選的永利澳門(01128)升2.4%；銀娛(00027)升2.9%，為表現最好藍籌；金沙(01928)升2.3%；美高梅中國(02282)升4.3%；新濠國際(00200)飆4.5%。

內房股：二三線股突出，新城發展(01030)再彈6.8%；豐盛(00607)也彈6.8%；世房(00813)升2.3%；中海宏洋(00081)升2.8%；奧園(03883)升1.6%。另外，融創(01918)升1.6%；龍湖(00960)升1.5%；萬科(02202)升1.3%；恒大(03333)升1.2%。物管股方面，新城悅服務(01755)飆12.1%；佳兆業物業(02168)破頂，收升2.7%；碧桂園服務(06098)創新高後回吐1.5%。

醫藥股：半新股翰森製藥(03692)獲多家大行叫買，收市升2.4%。另外，石藥(01093)升1.8%；藥明生物(02269)升3.4%；藥明康德(02359)升2.4%；東陽光藥(01558)升2.4%。

焦點股份

華晨中國(01114)：本月25日舉行董事會會議，藉以考慮及批准宣派及派付特別股息。股價今早漲5.6%，成交額3.66億元。

佐丹奴國際(00709)：發盈警，預計中期少賺約38%。股價挫10.6%。

新股：六隻股份上市，普遍高收，中梁控股(02772)首日升7.2%，不計手續費一手賺200元；恒發光學(01134)高收6%，不計手續費一手賺240元；Platt Nera(01949) 首日飆24%，不計手續費一手賺600元；康特隆(01912)高收6.2%，不計手續費一手賺200元；中滙集團(00382)高收兩仙，不計手續費一手賺40元；金茂源環保(06805)低收3仙，不計手續費一手蝕60元。

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