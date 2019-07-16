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今日 16:45 港股直擊 香港財經 重要通告

周大福首季港澳區同店銷售跌11%

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周大福(01929)公布，截至今年6月底止首財季營運數據，內地同店銷售保持增長勢頭，按年升11%；港澳地區市場則受到高基數的影響及宏觀環境不明朗令消費氣氛審慎，同店銷售跌11%。

黃金產品方面，港澳地區市場同店銷售按年跌13%，中國市場則增長12%。

珠寶鑲嵌首飾方面，港澳地區同店銷售按年跌16%，中國市場則升8%。

期內，內地淨開設115個零售點，在港澳及其他市場開設3個零售點，分別位於新加坡、韓國及菲律賓，並於台灣關閉4個零售點。截至上月底止，合共有3248個零售點。

下載港交所通告原文

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