即巿股評 港股直擊

踏入7月份恒指暫時基本上無升跌，但當然總會有股份大幅跑贏，但要買中之餘，還要佔組合有一定比重，真係唔容易，否則「細細注，大大聲」都係得啖笑。

有很多人喜歡撈底博反彈，但不知低處未算低，又或者彈完唔識走，又墮進另一輪跌浪。我操作極殘股博反向，大多只針對恒指、騰訊(00700)、平保(02318)、港交所(00388)，極其量加埋滙控(00005)，而且運用條款合適的衍生工具，操作框架及目標均清晰。

強勢股始終是帶動組合的核心，好像近期筆者推介的多隻有盈喜支持的股份，都好似高處未算高。很多投資高手都利用「強者愈強」的投資理念，包括交易冠軍Mark Minervini。我在今年每季利用EJFQ系統「精明選股」，打造了優化過的恒綜強勢股組合，至今維持跑贏恒指。

方法是鎖定「過去12個月表現最好的恒生綜合指數成分股」，日均成交額在2000萬元以上，周線RSI(14): >50；另外我知道市值高的恒綜股不一定代表是好股，甚至可能是高危妖股！去年上半年的藍鼎(00582)及民眾金融科技(00279)便是例子。所以篩選要加上「分析員評級數目: 5個以上」，以及「預測市盈率」、「股息率」等之估值區間為:-2標準差至1標準差。

第三季的十隻篩選股會一直持有至第三季末，設了15%止蝕原則，以中國聯塑(02128)及金界(03918)近期最勁。大家不妨思考一下，這個「金股」策略長期績效會否較價殘高息的「狗股策略」為好呢？是否一定要判別經濟周期，還是純相信炒股不炒市。又或者，到最後還是如何理解「效率市場理論」與「行為財務學」呢？

羅崇博 (杜比)