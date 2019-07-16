即巿股評 港股直擊

隔晚美股三大指數再創收市新高，不過踏入美股業績期，一再創新高嘅道路或有阻滯，尤其下周開始將會輪到半導體股公布業績，相關股份的業績一旦稍有差池，必會令處於高位的美股出現調整。至於港股雖然近日成交一直呆滯，但噚日先低後高，恒指喺急挫400點後拗腰倒升，似乎市底頗強，尤其成交唔多之下，能夠即日回補下跌裂口倒升，預示做淡未係時候。

恒指高開29點後，其後受制100日線(28636點)一度倒跌65點，至半日低位28489點，其後再度回升，一度升至28616半日高點，升62點。恒指中午報收28592點，升37點；國指半日報收10845點，升6點。

大市升勢主要靠騰訊(00700)，半日升0.7%，當然位居成交金額榜首位，其他藍籌股各自發展，有升有跌，而當中港鐵(00066)最厲害，連升6日再創新高，半日升1%，果然係讓子彈繼續飛，擺埋一邊唔使理。而一向阿Man認為升勢最不靠譜嘅石油股，果然係有波幅，冇升幅，而中海油(00883)半日跌1.5%，係半日表現最差藍籌。

炒股唔炒市策略仍然啱使，要數呢期最令人放心嘅板塊，物管股當之無愧，上周已見多隻物管股創新股，今日物管股仍受資金追捧，就連被公司管理層性侵醜聞所困擾嘅新城系，今日亦顯著反彈。

基建股靜極思動，今日上半場唔少基建股落鑊，不過又係要提提大家，未知係咪基建股上面蟹貨太多，呢個板塊炒作短癮，上面阻力亦唔易突破，只係整個板塊嘅股份，都處於今年內低位，現價買入下跌風險亦有限。

內地公安部表示將加強打擊網上賭博，對經營實體賭場嘅濠賭股當然有利。加上已踏入暑假，又係行業傳統旺季，呢期濠賭股應該有得博。至於半新股同樣係呢期焦點，今日更有6隻新股掛牌，只係新股升勢來去如風，參與相關炒作，要夠快手之餘，一旦發現走勢不似預期，記得第一時間跳車。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)