港股直擊 即巿股評

市場繼續憧憬美聯儲月底減息，隔晚美股三大指數續創收市新高。港股昨日急跌四百點後倒升創出四連升，今早反覆向上，逼近100天線阻力。

恒指高開29點報28583，之後反覆受制100天線約(28636點)，曾倒跌65點報28489。其後回升，曾升62點，高見28616。恒指中午報28592，升37點或0.13%。

國企指數升6點，報10845。

大市半日成交369.83億元。

A股今早窄幅偏軟，上證指數半日跌0.11%；深成指跌0.18%。

騰訊(00700)昨日支撐大市，半日升0.7%成交金額居首；聯通(00762)與人民日報簽署5G媒體應用戰略合作協議，半日升1.2%；中移動(00941)升0.6%。平保(02318)跌0.4%。港鐵(00066)續創新高，半日升1%，暫錄六連升。油股回落，中海油(00883)跌1.5%，為半日表現最差藍籌。

焦點板塊

濠賭股：內地公安部表明將加強打擊網上賭博，分析認為對澳門賭業有利，濠賭股今早炒上，獲瑞信及滙證列為行業首選的永利澳門(01128)升3.5%；銀娛(00027)升2.7%，為半日表現最好藍籌。金沙(01928)亦升2.6%；美高梅中國(02282)升4.9%；新濠國際(00200)急升5.5%。

豬肉股：豬價續升，市場憧憬養豬行業盈利水平第三季有望大幅改善。豬肉股續反彈，中糧肉食(01610)昨日已急彈，今日半日再升6.3%；萬洲國際(00288)升1.5%。

內房及物管股：新城系突出，新城發展(01030)升4.3%；新城悅服務(01755)急升9.2%。雅生活(03319)升2.3%；佳兆業物業(02168)升3.2%。融創(01918)及世房(00813)均升逾2%。

鐵路基建股：普遍跑贏大市。中交建(01800)及中鐵(00390)均升逾2%；中鐵建(01186)升1.4%。將於科創板上市的中國通號(03969)升4.2%。中車時代電氣(03898)升1.6%。

焦點股份

今早有6隻新股首掛，半日表現最好是泰國IT企業--Platt Nera(01949)，中午收市較招股價高23%；成交額最大是內房股中梁控股(02772)，半日收報6.04元，較招股價高8.8%，成交達2.5億元。

亞洲水泥(00743)：公司發盈喜，料六個月盈利按年增五至六成，股價半日抽升4.3%，創新高。

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