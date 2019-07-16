港股直擊 即巿股評

早呀！今朝搭遲咗一班車，結果搞到差唔10點先返到嚟，對我嚟講係有啲遲嘅，因為平時呢個鐘數我都打好半隻稿咁滯，但依家先至啱啱開始；不過望一望四圍啲檯...哼~怪不得Pantry CEO珠姐仲有心機笑笑口同我打招呼。

噚日揀咗隻恒指Call(18701)，目的就係想追噚日個升勢，等到1點40分至1點55分呢段時間，見5分鐘圖上SlowSTC(14,3)回到落超賣位時進場，按呢段時間(18701)高低位做過$0.072/$0.071計，平均買入價$0.0715。

一心諗住day trade咗佢就算，等到下晝2點55分至3點30分，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，但同時(18701)高低位做過關$0.074/$0.073，平均賣出價就係$0.0735，計埋賺幅都只得兩格咁大把，夠比買嘅手續費，定賣嘅手續費？嬲嬲地注又唔係大索性揸過夜嘅話，見今朝恒指開市報28583點，升29點都真係無乜反應。

直到9點半開市啦，見恒指好似又一條氣咁上，截至10點19分止恒指暫時高見28603點，雖然係成功殺咗第一層熊證28500至28599點，不過呢個位得42張期指，同時下方牛證已經有兩層儲夠過千張期指街貨喺度。

話就話依家(10點32分)恒指做緊28501點，跌52點，仲同上方熊證近啲啫，但下面過千張期指街貨喎...就正如隔離街檔燒海鮮係平(距離近，街貨少)，不過呢賣得貴啲嘅呢一檔就有女神張曦雯陪你食喎(距離遠，街貨多)(我記得睇電視見過張曦雯介紹泰國燒海鮮檔啫，無嘢嘅；但我喺Ayutthaya時同我家老爺都食過燒蝦呀，無張曦雯但都好味架！)。

開恒指日線圖出嚟畫吓，原本一直以嚟都係畫緊6月個月都出現嘅「上升通道」(藍色)，去到7月開始轉勢下行築起「下降通道」(啡色)，但如果用6月19日嗰上升裂口拆開條路嘅話，一個「楔形」(紫色)就出咗嚟(師傅教落：未埋口呢啲未叫做「三角形」住)，同「三角形」一樣都係有待變/整固嘅意思。

不過，咩「形」似乎都唔係重點，重點係不論係「楔形」定係「下降通道」，條頂都係同一個位，最正嘅係呢個位仲有條100天線(28636點)都係度，呢個阻力真係不得了啦。

睇嚟隻(18701)都係等一個比較靚仔嘅時間閃咗佢就算，但唔需要心急，反正依家5分鐘圖見恒指SlowSTC(14,3)正正處於超賣水平。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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