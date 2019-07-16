港股直擊 即巿股評

繼續憧憬月底減息，美股再創新高，港股昨日先跌後勁彈，不過短期料仍受制100天線阻力(約28638點)的機會較大。

周一美股三大指數微升，續創收市新高。特斯拉漲3.4%，蘋果漲近1%，領漲科技股。道指收市升27點或0.1%，報27359點，標普500微升0.02%，報3014點，納指漲0.17%，報8258點。

中概股收市漲跌不一，阿里巴巴漲2.6%，百度漲0.64%；盛世樂居急升32%，美美證券漲9.81%，團車漲9.2%，瑞幸咖啡漲8.1%；農米良品跌20%，魔線跌11.76%，瑞圖生態跌11.7%，安博教育跌11.4%，新氧跌9.1%，公司涉出售違禁藥。

摩根大通將標普500指數的12個月目標從3000點上調到3200點，並表示隨着聯儲局轉向更加寬鬆的貨幣政策立場，下半年美股市場將會進一步上漲。

花旗集團在周一盤前率先公布財報，由此拉開美國上市公司業績的序幕。花旗集團第二季度總營收187.6億美元，市場預期為184.95億美元；第二季度每股收益1.83美元，預期1.8美元，前值1.63美元。花旗收市微跌0.1%。

美國財長努欽預期，本周會再與中國官員通電話，繼續就貿易協議磋商，認為很可能稍後會到中國。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報65.26元，較本港收市高0.26元；騰訊(00700)ADR收報360.75元，低0.05元；國壽(02628)ADR收報20.27元，低0.13元。油價下跌，中海油(00883)ADR收報13.43元，低0.09元；中石油(00857)ADR收報4.26元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報5.2元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.8元，高0.45元；聯通(00762)ADR收報8.27元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報3.74元，高0.02元。

ADR港股比例指數報28558，較周一恒指收市高4點或0.02%，意味今早繼續在10天線附近交纏。即月恒指夜期收報28577點，升54點，高水22點。恒指昨日上午曾挫400點，內地公布第二季GDP及相關經濟數據後，中港股市即大逆轉，恒指收市倒升83點，收報28554。

星展(DBS)調低下半年恒指目標，該行認為由於市場觀望氣氛濃厚，難以有大成交量推高大市，將下半年恒生指數目標，調低至27140點，認為除非中美貿易戰有重大進展，例如取消關稅，否則恒指難以突破29200點水平。

焦點股份

華潤置地(01109)：公布6月總合同銷售金額約284.8億元人民幣，按年增長0.7%；期內，投資物業實現租金收入按年增長39.9%。

國壽：公布上半年累計原保險保費收入約3782億元人民幣，按年增加5%。

新華保險(01336)：上半年累計原保險保費收入739.94億元人民幣，按年增9%。

東方航空(00670)：公布6月客運運力投入按年上升12.13%；旅客周轉量上升11.07%；期內，貨郵載運量按年增加9.41%。

南方航空(01055)：公布6月客運運力投入按年上升10.45%；期內，旅客周轉量按年升11.05%。

卓悅控股(00653)：預期截至6月底止中期將錄得淨虧損，去年同期淨利潤為740萬元。

大連港(02880)：預期截至6月底止，6個月歸屬股東的淨利潤按年增加約40%至60%，去年同期盈利1.76億元人民幣。

中煤能源(01898)：首6個月商品煤銷量1.03億噸，按年增長30.3%。單計6月，集團商品煤銷量按年升19.1%；煤產量升37%。

亞洲水泥(00743)：預料截至6月底止中期股東應佔溢利按年增約50%至60%。

今日多隻新股掛牌。據耀才交易市場，民辦商科高等教育集團中滙集團(00382)暗盤收報2.91元，較招股價2.85元高2%。眼鏡製造商恒發光學(01134)暗盤收報1.33元，較招股價1元，高出三成三。IC產品銷售商康特隆(01912)暗盤收報0.83元，較招股價0.65元高出兩成八。泰國IT企業Platt Nera(01949)暗盤收報1.62元, 較招股價1.25元，高出三成。內房股中梁控股(02772)暗盤收報5.43元，較招股價5.55元，低2%。內地電鍍工業園區發展商金茂源環保(06805)暗盤收報1.33元，與招股價相同。