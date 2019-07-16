港股直擊 即巿股評

相關資產價格與預定區間距離

要獲取界內證的最高預定回報，先決條件是相關資產價格在到期時能處於界內。故此，如相關資產現價處於預定區間的正中間的話，由於到期時仍能處於界內的機會較高，界內證的理論價值因而最高。如下圖所示，相關資產價格距離預定區間中心愈近，界內證價格愈高，反之亦然*。(見附圖)(*假設引伸波幅及時間值等因素不變)

如圖示，假設某股份界內證的上、下限價分別為110元及90元，當相關股價格處於100元時，界內證的理論價格將為最高。投資者若於此時購入該界內證，須付出較高的價格，其最大潛在回報會較低，但由於到期時相關資產結算價能處於界內機會較大，風險相對亦較少。

相反，投資者若於相關資產價格處於界外時購入界內證，其價格會較低，如到期時相關資產結算價能重返界內，投資者同樣可獲取每股1元預定回報，惟風險則相應較高。

相關資產價格 界內證價格 潛在回報率 100元 0.8港元 (1/0.8)*100%-1=25% 82元 0.39港元 (1/0.39)*100%-1=156%



引伸波幅概念與傳統窩輪不同？

與傳統認股證一樣，界內證的價格同樣受引伸波幅影響。假設其他因素不變，引伸波幅上升，認股證理論價格將隨之向上，反之亦然。惟在界內證的情況則不同，引伸波幅對界內證價格影響，將視乎相關資產價格是否處於界內。

引伸波幅乃反映市場及發行人對相關資產價格波動性的預期，當相關資產價格處於界內時，若引伸波幅下跌，意味相關資產波動性減少，其價格於到期時屬界內的機會相應增加，故界內證價格將不跌反升。相反，如引伸波幅上升，相關資產價格到期時屬界內的機率將會較低，對界內證價格不利。

當相關資產價格處於界外時，界內證價格與引伸波幅則成正比關係。如引伸波幅下跌，意味市場對相關資產波幅預期降低，其價格於到期時能進入預定區間內的機會減少，一般而言，將不利界內證價格表現。(見附圖)

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

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