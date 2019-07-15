今日 19:35
重要通告
港股直擊
中民築友智造科技(00726)預期，截至6月底止，中期錄得淨虧損，去年同期盈利1953.3萬元。
該公司稱，淨虧損主要歸因於毛利率下跌，而毛利率下跌因預製產品銷售及發牌減少，以及融資成本增加。
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