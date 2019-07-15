重要通告 港股直擊

中民築友智造科技(00726)預期，截至6月底止，中期錄得淨虧損，去年同期盈利1953.3萬元。

該公司稱，淨虧損主要歸因於毛利率下跌，而毛利率下跌因預製產品銷售及發牌減少，以及融資成本增加。