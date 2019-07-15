港股直擊 中國財經

港股今日挫四百點後拗腰，恒指低開168點，甫開曾挫400點，低見28071點，惟內地公布第二季GDP及相關經濟數據後，中港股市即大逆轉，恒指拗腰倒升，午後最多升95點，高見28567，最終收報28554，升83點或0.3%，重上十天線(28541點)。

北水淨流入13.31億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

醫藥股今日飆升，中國生物製藥(01177)有1.77億元淨買；石藥(01093)有1.25億元淨買；金斯瑞生物科技(01548)有1737萬元淨買。

重磅藍籌方面，騰訊(00700)有2953萬元淨走；百威亞太上市告吹，拖低港交所(00388)股價1.2%，全日有6248萬元淨買。

北水流入幾隻中資金融股，平保(02318)有1.69億元淨買；太保(02601)有1.53億元淨買；招行(03968)有2090萬元淨入。

內房新城發展(01030)有2154萬元北水淨流出；建材股中建材(03323)有2209萬元淨走。相反，融創中國(01918)有366萬元淨入。

其他淨流入較高股份有：安踏(02020)有4463萬元淨入；比亞迪(01211)有5812萬元淨入；中興通訊(00763)有2189萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 平保、中生製藥、石藥、融創、安踏、港交所、騰訊、太保、招行及新城發展。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中生製藥、平保、太保、石藥、融創、比亞迪、中建材、騰訊、金斯瑞及中興通訊。