重要通告 港股直擊

中國南方航空股份(01055)公布，6月客運運力投入按年上升10.45%，其中國內、地區、國際分別升10.04%、14.34%及11.19%。

期內，旅客周轉量按年升11.05%，其中國內、地區、國際分別上升10.3%、17.59%及12.46%；客座率為82.87%，升0.45個百分點，其中國內、地區及國際則分別升0.2、2.13及0.94個百分點。

貨運方面，6月貨運運力投入按年上升6.37%；貨郵周轉量跌1.37%；貨郵載運率為51.46%，跌4.03個百分點。