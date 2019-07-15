港股直擊 即巿股評

內地「三頭馬車」數據靚，撐起中國第二季GDP達標，配合美股上周破頂，令港股曾挫四百點後拗腰，恒指連升四日飆438點或1.6%，重上十天線(28541點)。

恒指低開168點，甫開跌穿20天線，曾挫400點，低見28071點，惟內地公布第二季GDP及相關經濟數據後，中港股市即大逆轉，恒指拗腰倒升，午後最多升95點，高見28567，最終挨近全日高位收市。恒指收報28554，升83點或0.3%；國企指數升50點或0.5%，收10838，大市成交713.7億元。

不過，整體大市上升比例只得46%，下跌比例為54%。

即月期指收報28523，跌16點，低水32點，成交有18.7萬張。

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A股亦低開高走，上證收漲0.4%，深成指升1%。

內地上半年經濟「三頭馬車」，即工業、投資、消費增速齊比市場預期佳，全國規模以上工業增加值按年增長6%，略高於預期的升5.9%，固定資產投資29.91萬億元人民幣，按年增長5.8%，高過市場預期增長5.5%，而社會消費品零售總額19.52萬億元人民幣，按年增長8.4%，高於市場預期增長8.2%，當中6月社會消費品零售總額3.39萬億元人民幣，按年增長9.8%，勝預期增8.5%，為2018年3月以來最高。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)為今日升市主力，貢獻恒指47點升幅，收漲1.6%，友邦(01299)升0.4%；建行(00939)漲0.3%；中移動(00941)走高0.6%；滙控(00005)降0.3%；港交所(00388)下滑1.2%。

焦點板塊

消費股：內地6月消費品零售總額出乎預期佳，帶挈中港股市回升，內地消費股大致上揚。啤酒股未受百威亞太(01876)煞停上市打擊，華潤啤酒(00291)仍升2.4%；青島啤酒(00168)則升1%；至於康師傅(00322)漲2.5%；旺旺(00151)漲1.9%；統一(00220)漲1.1%；中煙(06055)揚4.5%；豬肉股中糧肉食(01610)炒高13.2%；萬洲(00288)升1.8%；安踏(02020)懶理渾水(Muddy Waters)第四份報告狙擊，全日漲2.9%；蒙牛(02319)漲1.3%。

醫藥股：據業界流傳的一份最新文件，「帶量採購」擬於10月在全國推行，但僅局限於已中標的25個藥物品種；同時，下輪集採計劃在明年上半年才進行，醫藥股今日普遍造好。石藥(01093)旗下深交所創業板上市的石藥新諾威(300765.SZ)發盈喜，石藥抽升7%；中生製藥(01177)揚5.5%，上述兩股為表現最叻藍籌；復星醫藥(02196)漲4%；康哲(00867)升3.4%；綠葉製藥(02186)產品利斯的明單日透皮貼劑，獲德國上市批准，收市漲4.1%；但金斯瑞(01548)料中期業績盈轉虧，收市插5.9%。

地產股：本港拆息持續回落，1個月跌穿2厘，但市場擔心政治事件影響樓市，地產股普跌。恒地(00012)下滑0.2%；新世界(00017)跌0.5%；嘉里建設(00683)下滑0.4%；長實集團(01113)跌1.3%，為包尾藍籌；但新地(00016)及信置(00083)分別升0.3%和0.1%。

焦點股份

中國環保能源(00986)：今早一度抽升74.2%後停牌，中午公布正與獨立於公司及其關連人士第三方就可能收購進行磋商，午後復牌，全日仍大升44.1%，成交有4460萬元。

中聯重科(01157)：發盈喜，料上半年純利升1.72至2.12倍，全日飆升7.4%，成交有1.9億元。

丘鈦(01478)：計劃改以旗下台灣丘鈦增資新鉅科技，全日大升7.8%，成交有9866萬元。