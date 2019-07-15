即巿股評 港股直擊

今早恒指可以從盤中低位V彈近五百點，內地第2季GDP符合預期，6月規模以上工業增加值亦好過預期。國民黨總統初選結果今早11時前已流出，利好兩岸關係的高雄市長韓國瑜壓倒性擊敗郭台銘，台股倒升，都有利今日大市氣氛。

不過百威事件始終不簡單，可能影響本港上市集資中心地位，加上上海科創板正面競爭，港股交投要持續重回千億水平，不能單靠阿里回歸，很多方面都要重建令機構投資者重拾信心。

說回恒指，50天線及二萬八頸線位發揮頗強支持，上方阻力仍在100天線約28630附近，待變格局。目前系統仍維持「勢頭能量」綠燈及「突破能量」綠燈，不過拋物線SAR連續六日維持向淡，尚未出現反手造好訊號，14天RSI為55.4，非輪證操作時機。

美團點評(03690)5月24日發出勢頭能量轉強訊號後，最多累漲一成七至70元水平，市場憧憬7月納入「港股通」範圍；至於近日受創辦人質押股權貸款的消息拖累，股價回落了一成，62元約50天線是關鍵支持。公司近期獲多家券商看好，部分更預計明年開始轉虧為盈，不過筆者對此股核心業務能否大賺仍然有保留，主要是外賣業務騎手成本仍高、美團打車巨額補貼，而「即時配送」亦非短期能賺錢之新業務。

安東油田服務(03337)是上半年獲多家中資券商極看好之油服股，不過市場始終把油服股與油價掛鈎看，其實內地「能源安全」國策才是根本利好因素，安東油服去年自由現金流終於轉正，且開始派息，F-SCORE達7分，今年盈利料再強勁增長，預測市盈率降至只有5倍多，變數仍是派息政策。股價近日走勢好轉，現升3%報1.02元，1元附近可收集，12個分析員的平均目標價是1.58元，留意勢頭能量短期會否由紅轉綠。

為期七日的香港書展本周三開始，本報的分析團隊將在現場輪流駐場，歡迎讀者前來交流。

羅崇博 (杜比)

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