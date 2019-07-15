即巿股評 港股直擊

上周五美股三大指數創新高，但港股早段受百威亞太上市褪軚所影響，早段低開低走曾急跌400點，其後內地公布經濟數據好過市場預期，內地股市做好，港股亦跟住拗腰倒升。恒指早段低開168點，其後跌幅擴大至400點，低見28071點半日低位，跌至50日線(28056點)附近暫見支持。其後內地公布第二季GDP增加6.2%，合符預期，A股反彈帶動恒指拗腰回升，最多回升86點，見過半日高位28558點。恒指中午報收28532點，升61點；國指升39點，報10828點。

本來百威亞太上市計劃胎死腹中，預咗會影響大市氣氛，不過港股都係跟住A股風向走，A股上港股跟。不過港股雖然能夠喺裂口低開後，即日回補裂口再倒升，但28600阻力仍未能衝破，暫時大市喺28600至28800點阻力仍然唔細，一時三刻要突破唔容易，除非有重大利好消息，否則港股暫時都係浮浮沉沉，反覆上落居多。

重磅藍籌股方面，港交所(00388)損失咗百威亞太呢個大客仔嚟香港上市，股價下跌好正常，半日下跌1.3%，但仲企得喺270元樓上，已經算係咁。百威亞太話因為多個因素而縮沙唔上市，阿里巴巴話要回歸港股作第二上市嘅決定，未知會否受影響。若然阿里話回歸又放飛機，港交所下半年都好難再闖高峰。

內地6月消費品零售總額出乎預期理想，消費股見有資金流入追捧。少咗百威亞太呢個競爭對手上市，對華潤啤酒(00291)及青島啤酒(00168)反而係好事，少隻香爐少隻鬼，投資啤酒股嘅資金唔需要被攤薄。其他消費股亦上升，而安踏(02020)一再被沽空機構狙擊，但真金不怕洪爐火，股價仍然企穩微升0.3%。

至於阿Man一向推介要逢低吸納嘅醫藥股，今日升得唔錯，板塊內大部分股份均見上升，閒閒地都升3%以上。不過之前講過N次估值高到離晒地嘅金斯瑞(01548)發盈警指中期業務盈轉虧，股價逆市跌4.6%。話咗太高估值嘅股份，始終都要還原基本步，買醫藥股先揀兩隻龍頭幾時都冇錯。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)