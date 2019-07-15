港股直擊 即巿股評

內地第二季GDP增長創27年最低，但上半年「三頭馬車」數據比市場預期佳，中港股市今早急挫後回升，恒指重20天線(28371點)，高低波幅更達487點。

恒指低開168點，甫開跌穿20天線，曾挫400點，低見28071點，惟內地公布第二季GDP及相關經濟數據後，中港股市即大逆轉，恒指拗腰倒升，最多曾升86點，高見28558，惟半日未能企穩十天線(約28537)收市。恒指中午收造28532，升61點或0.22%；國企指數半日收報10828，升39點或0.37%，大市成交423億元。

A股今早亦倒升，上證半日漲0.8%，深成指中午飆1.44%。

內地上半年經濟「三頭馬車」，即工業、投資、消費增速齊比市場預期佳，全國規模以上工業增加值按年增長6%，略高於預期的升5.9%，固定資產投資29.91萬億元，按年增長5.8%，高過市場預期增長5.5%，而社會消費品零售總額19.52萬億元，按年增長8.4%，高於市場預期增長8.2%，當中6月社會消費品零售總額3.39萬億元，按年增長9.8%，勝預期增8.5%，為2018年3月以來最高。

藍籌股個別發展，友邦(01299)升0.4%；騰訊(00700)漲0.9%；建行(00939)漲0.5%；中移動(00941)走高0.7%；滙控(00005)降0.2%；港交所(00388)下滑1.3%；中石油(00857)跌1.4%，為包尾藍籌。

焦點板塊

消費股：內地6月消費品零售總額出乎預期佳，帶挈中港股市回升，內地消費股亦大致上揚。啤酒股未受百威(01876)煞停上市打擊，華潤啤酒(00291)升2.5%；青島啤酒(00168)則升2%；至於康師傅(00322)漲0.6%；旺旺(00151)漲1.3%；中煙(06055)揚5.3%；豬肉股中糧肉食(01610)炒高10.4%；萬洲(00288)升1.8%；安踏(02020)懶理渾水(Muddy Waters)第四份報告狙擊，中午微升0.3%。

醫藥股：石藥(01093)旗下深交所創業板上市的石藥新諾威(300765.SZ)發盈喜，石藥半日抽升7.8%；中生製藥(01177)揚4.6%，上述兩股為表現最叻藍籌；復星醫藥(02196)漲4.2%；康哲(00867)升3.3%；金斯瑞(01548)料中期業績盈轉虧，半日挫4.6%。

地產股：本港拆息持續回落，1個月跌穿2厘，但市場擔心政治事件影響樓市，地產股大致受壓。恒地(00012)下滑0.7%；新世界(00017)跌0.5%；新地(00016)跌0.1%；嘉里建設(00683)下滑1.3%；太古地產(01972)降0.3%；長實集團(01113)跌1.1%；唯獨信置(00083)微升0.1%

焦點股份

中聯重科(01157)：發盈喜，料上半年純利升1.72至2.12倍，中午揚5.2%，成交有1.2億元。

中國環保能源(00986)：早上10時47分停牌，暫未知原因。該股今早一度高見0.88元，狂升89.2%，停牌前造0.81元，大升74.2%，為升幅最大個股，停牌前成交金額2570萬元。