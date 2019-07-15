今日 12:35
重要通告
港股直擊
中國環保能源(00986)表示，注意到公司股份今日的價格及成交量上升，宣布公司正與獨立第三方就能收購進行磋商。概無就收購訂立協議及並不確定將訂立任何協議，將於適當時候作出進一步公告。
該公司將於下午復牌。
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