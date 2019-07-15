即巿股評 港股直擊

依家10點10分，咁遲先開筆唔係我返嚟有公司嘢要整(都只係一早出咗兩個Push，一個講恒指跌逾400點，另一個講內地經濟增長啫)，而係要答返讀者Gavin5871嘅問題：領展(00823)可以Call嗎？答咗你架啦，FB見啦。

去到10點13分，恒指跌幅比今朝大幅收窄，收咗成一半有多，不過，今朝個裂口確實食左牛證最貼價嗰三層街貨，但估計呢個早餐都唔夠個市食得飽，因為三層街貨夾埋先得嗰166張期指，陰公，個感覺仲少過我朝頭早嗰碗麥皮。

反正開咗恒指牛熊證街貨圖，就睇埋落去啦。牛證頭三層被殺之後，28000至28099點推到上最前線，呢度雖然得883張期指，但已經係重貨區；至於上方熊證最貼價就係28600至28699，有相當於375張期指，咪以為好遠，隨住個市今朝早扯向下之後，技術分析見鐘擺，一彈之下依家10點26分，恒指已經彈返上去28366點，跌105點。

情況就好似小朋友玩丫叉咁，條橡筋可以被你拉，但終有拉盡嘅時候(就如今日裂口下跌時一樣，技術指標被拉到盡頭)；但當你一放手，粒珠已經彈到無雷公咁遠，想搵都搵唔返(就好似依家咁，10點30分見恒指只係跌5點，做緊28465點)。

日線圖見恒指頭一個鐘本來呈「T星」，但到依家10點30分，已經變咗粒有支竹簽篤住嘅綿花糖(低開高收陰燭)，下方50天線(28055點)比緊支持，同時又爬得返上去保歷加上升通道喎；再折開恒指5分鐘圖睇，就見到今日個市以1點之差火速補回今朝個大型下型裂口，而同步SlowSTC(14,3)只係上到7X至8X，未到嚴重超買水平，睇嚟市底都好強之餘，大市都用咗一個鐘頭去進行修正。

如果諗住市強，想開Call過夜(例如輕微價外2%嘅恒指Call(18701)，收回價29088點，高槓桿、低引伸、輪價細)，揸幾日先至走嘅話，小心上方10天線(28528點)同100天線(28629點)同下方嘅50天線變成「前後包抄」，就算你見到條「下降通道」個頂，打算衝出去，根本係唔會有人話比你知點樣走。既然企喺中間位，一係唔做Trade，一係就Day trade，用5分鐘圖SlowSTC(14,3)超買/超賣，配高槓桿牛/熊即日鮮。

「企中間好難Trade喎...但我又無時候咁貼做咁快嘅Day Trade喎，咁即係今日又可以熄電視，等收工？」 Be water啦！10點49分見倒升添啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰策贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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