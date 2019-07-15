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沽空機構渾水(Muddy Waters)發表安踏(02020)狙擊報告第四部分，表示將揭露安踏其他前後不相符的表現和謊言。

渾水指出今次狙擊進程和過往經驗相若，在該機構提出造假證據後，安踏否認，再由「代理人」(surrogates)出面發言力撐，而今次安踏把防守重擔完全交予「最順從」(ever-pliable)的賣方(sell-side)機構。

渾水批評某些賣方(sell-side)機構分析員已變成安踏的「扯線公仔」(sock puppets)。

該機構指出，公司管理層持續撒謊其實沒有明顯代價，但安踏今次把謊言「外判」(outsourced)給一批「扯線公仔」，消除管理層的名譽風險。

渾水指出，安踏透過「扯線公仔」發出三大謊言回應狙擊報告，包括：聲稱安踏從來沒有表示擁有所有FILA分店；有關上海鋒線體育業務已作適當披露；安踏分銷商為獨立第三方，並非關聯人士。

另外，該機構又細數「戰績」，強調狙擊上市公司9年以來從未被監管機構指報告內容屬「謊言」(lying)，又指出過往狙擊過14間以中國為基地的公司，當中6間除牌、1間停牌超過5年、2間被管理層低價私有化(其中1間向監管機構支付龐大和解費用)、2間股價跌幅超過九成、2間跌幅顯著，只有1間股價上升，認為勝負是11比3。