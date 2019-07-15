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界內證的特點 -- 為何選擇界內證?

界內證本周四(18日)正式登場，為繼牛熊證後，逾10年來再有新的上市衍生產品應市。與廣受投資者歡迎的認股證及牛熊證一樣，投資界內證亦具有槓桿效應，但相應的投資策略卻有明顯分別。投資者如以認股證及牛熊證應市，需對相關資產的方向有一定預期(看升/看跌)，透過正確預估相關資產的短期走勢而獲利; 而界內證的特點則為當相關資產價格缺乏明顯方向或窄幅上落時，仍能為投資者賺取固定的回報。

界內證基本概念-- 如何區分「界內」、「界外」?

界內證設有「上限價」及「下限價」兩個行使價，為相關資產價格設定一個價格區間，如相關資產價格處於區間之內，屬「界內」; 如相關資產價格處於預定區間以外，便屬「界外」。與牛熊證不同，界內證沒有強制收回機制，即使相關資產價格升或跌出預定區間之外，亦不會被收回。

恒指現價 界內/外 28000點 界內 26500點 界外 30000點 界外



界內證預定回報機制 -- 到期時如何獲利？

界內證設有預定的回報，當到期時，若相關資產的結算價處於「界內」，投資者將可獲取每股1港元預定回報; 如處於「界外」則可獲得每股0.25港元。換言之，界內證的最大回報，為每股1港元減去該界內證的買入價; 而最大虧損為每股買入價減去0.25港元*。（*不包括經紀費等交易成本）（見附圖）

到期時 界內 界外 預定回報(每股) 1港元 0.25港元 最大回報/虧損(每股) 1港元-買入價 買入價-0.25港元

值得投資者留意的是，即使相關資產價格在到期前曾多次升或跌穿預定區間，只要到期時相關資產結算價屬「界內」，最終預定回報不會受到影響。

界內證合資格相關資產 -- 目前有那些掛鈎指數及個股？

目前指數掛勾界內證為恒生指數，股份界內證則為符合牛熊證發行資格的五大最活躍股份，即騰訊(00700)、平保(02318)、建行(00939)、友邦(01299)及中移動(00941)。界內證推出市場後，香港交易所會持續審視合資格的相關資產。

界內證相關資產結算價如何釐定？

指數界內證 股份界內證 相同月份期指最終結算價

(EAS--期指結算日指數每5分鐘平均價) 到期日前5個交易日平均收市價

界內證二手市場交易-- 可於到期前沽出嗎？

界內證的投資者除可選擇持有至到期結算外，也可於到期前在二手市場沽出界內證。發行商提供的價格預計將於0.25港元及不高於1港元。由於界內證的最高預定回報為1港元，故投資者以1港元以上的價格購入界內證將會被取消，亦不會獲得聯交所承認。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

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