港股直擊 即巿股評

港股連升三日進賬355點，不過成交動能疲弱，百威亞太取消在港上市計劃，亦利淡市場短期氣氛，市場關注今早內地公布一系列重要經濟數據。

上周五美股三大指數均創收市歷史新高，連升兩周。道指收市升243點或0.9%，報27332點，英特爾均漲2.7%，領漲道指，金融股亦集體收漲；標普500漲0.46%，報3013點，首次收在3000點之上；納指漲0.59%，報8244點。

聯儲局主席鮑威爾較早前在國會證詞提高了市場對7月底減息的預期。鮑威爾上周四在美國參議院銀行業委員會講話稱，美國經濟「狀況良好」，但還沒有從5月份國際商貿緊張局勢惡化時間的「信心打擊」中完全復甦。他稱，聯儲局有減息空間。

美國眾議院議長佩洛西表示，國會應該在本月採取行動提高債務上限，但目前尚不清楚的是，在眾議院7月26日開始為期6周的休會之前，國會和白宮能否達成協議。

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)宣布，取消分拆亞太業務分支百威亞太(01876)在香港上市的計劃，又指出有關決定涉及多個因素，包括近期市況。

ADR港股比例指數報28455，較上周五恒指收市低15點。恒指上周五收報28471點，升39點或0.1%，連升三日進賬355點或1.3%。不過成交續淡靜，下跌股份比例亦較高，反映升市欠質素。恒指短期受制100天線約28629點附近水平。

人民銀行公布6月份各類貸款數據。上月新增人民幣貸款總額1 .66萬億元人民幣，低於市場預期的1.7萬億元人民幣。M2按年增長8.5%，略低於市場預期。至於上月的社會融資規模增量達到2.26萬億元人民幣，高於市場預期。今年上半年，社會融資規模增量，累計超過13萬億元人民幣，較去年同期多出超過3萬億元。

市場關注今早10時正公布的內地第二季GDP，以及6月份工業生產、零售銷售及固定資產投資數據。市場預計受貿易戰影響，第二季GDP按年增長放緩至6.2%，達到27年最低。

焦點股份

佳兆業(01638)：公布6月份錄得68.8億元人民幣的合約銷售，按年減少兩成七；首6個月的總合約銷售按年上升三成七。

中聯重科(01157)：發盈喜，預期上半年盈利介乎24億至27億元人民幣，按年增長1.71倍至2.12倍，主要因為國內房地產和基建等下游行業需求增加，工程機械行業持續復甦，混凝土設備、起重設備等產品訂單和銷量持續保持高速增長。

鞍鋼(00347)：發盈警，預期上半年淨利潤14.5億元人民幣，按年下跌六成七。

申萬宏源(06806)：公布中期業績快報，截至6月底止半年盈利32.23億元人民幣，按年增長56%。