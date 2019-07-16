即巿股評 港股直擊

美國聯儲局主席鮑威爾於7月10、11日分別到國會眾院和參院出席半年度聽證會，市場主流分析均認為鮑烕爾「放鴿」，致使原先因為美國勞工部較早前公布的強勁6月份非農就業數據而稍稍「冷卻」的減息預期又再迅速升溫，上周五美股主要指數全線造好，道指和標普500指數更又創歷史收市新高。

港股亦受惠於鮑威爾出席眾院聽證「放鴿」的消息，加上白宮官員證實，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)以及財長努欽(Steven Mnuchin)，已於上周二(美國時間)與中方首席談判代表、副總理劉鶴以及商務部部長鍾山通了電話，商討仍未解決的貿易分歧問題，這是6月29日的大阪「習特會」後，雙方談判官員首次進行已中斷了兩個月的經貿磋商，而美國貿易代表處亦公布，將豁免向110種包括醫療儀器及電子零件等的中國貨徵收關稅，刺激上周四恒指最多升了328點或1.16%。翌日，恒指早段創28603點的全周高位後，以28471水平收市，微升39點或0.14%。

中美恢復貿易磋商，對港股應較憧憬聯儲局減息更為利好，但恒指上周仍錄得303點或1.05%跌幅，而且連續兩日未能守住曾經收復的10天線，技術走勢仍未改善。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)上周五接受美國商業電視頻道CNBC訪問時指出，中美貿易談判目前處於安靜期，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽不久將前往北京，與中方進行面對面談判。納瓦羅強調，媒體有關中美貿易談判的報道不能盡信，他甚至直斥美國「名牌」報章《華爾街日報》以及中國官媒《人民日報》的報道是「垃圾」，只有總統特朗普或萊特希澤公布的消息才可信。有趣的是，侵侵一向都是「噏得就噏」，而且隨時打倒昨日的我，納瓦羅說侵侵公布的消息比《人民日報》的報道更值得信賴，在「踩過界」之餘，亦令人難以置「信」。

港股方面，上周一及三的「搏拳實錄」講到，老徐有見於EJFQ「詳細行業動力統計圖」總數88個行業中，上升動力高於5日前的行業數目在7月3日忽然大幅減少，已於7月4日沽出即月行使價29200點的期指call，收取288點期權金，目的是以(等待恒指回調)時間，賺取short option時間值的同時，換取(一個較佳水平)做長倉或short put的空間，搭建一個long strangle期權倉。

老徐short call已超過一星期，「詳細行業動力統計圖」顯示，整體行業上升動力雖然未有明顯改善，但恒指20天線繼10天線之後，上周四升穿了50天線，即是說，恒指3條短、中期平均線回復「正面順序」排列。老徐不會太過看淡恒指短線，準備隨時將手上的short call平倉，過去個多星期賺到的時間值和恒指差價，就當作收取利息。

老徐