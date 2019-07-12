重要通告 港股直擊

上海集優(02345)發盈警，預期截至6月底止中期綜合淨利潤介乎1.08億至1.15億元(人民幣‧下同)，對比上年同期的1.86億元，跌幅介乎38.17%至41.94%。

該公司解釋，淨利潤減少的主要原因包括：應佔聯營公司利潤份額減少；總計約1500萬元的擬議收購的一次性專業費用；提前償還歐洲銀團貸款而攤餘已資本化前期費用；歐洲及中國汽車市場需求疲軟；中國燃煤發電設備需求進一步減弱；及中美貿易關係的不確定性及工業生產普遍放緩。

該公司預期8月中旬公布中期業績。