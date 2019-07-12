港股直擊 即巿股評

憧憬美國月底減息，隔晚美股再破頂，港股連升第三日，收市再升39點，惟成交續淡靜，只得624.38億元。

不過，北水今日流入加快，由昨日只得8288萬元，大幅增至11.09億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

保險股為今日北水掃入對象，首三隻淨買入最多個股分別為太保(02601)、友邦(01299)及國壽(02628)，全日淨買分別為2.82億元、8921萬元及6513萬元。平保(02318)及新華保險(01336)也分別錄2760萬和1522萬元淨入。

股王騰訊(00700)全日錄6481萬元淨買；廣發證券(01776)則錄5939萬元淨入，神華(01088)與中建材(03323)分別有4361萬及1708萬元淨入。

承興(02662)連瀉九日，依然有846萬元淨買；福壽園(01448)則錄1082萬元淨買。

內房為今日內地資金淨力沽對象，富力(02777)全日錄9221萬元淨走；新城(01030)及融創(01918)分別錄5339萬和1530萬元淨沽。

另外，今日最多淨沽個股為石藥(01093)，全日淨1.11億元淨走，而中興(00763)也錄2305萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、融創、太保、新城、石藥、平保、友邦、富力、新華保險及神華。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:太保、騰訊、新城、國壽、承興、福壽園、廣發、中興、新華保險及中建材。