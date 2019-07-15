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2019年7月14日 即巿股評 港股直擊

【一問三答】中芯中短線值博嗎？

讀者Johnston問:「想問中芯國際(00981)可買入嗎? 短線或中線，謝謝。」(周五收報8.26元，跌1.9%)

黃偉豪  中民證券(香港)研究部董事

「較早前華為被美國封殺令市場憧憬內地會扶植本地芯片公司，令中芯一眾芯片股曾經有一番炒作，但中美貿易氣氛略為緩和，華為略為解凍，中芯技術始終較落後，首季業績亦比預期遜色，不宜作中長線投資。不過技術走勢方面，中芯股價已收窄至待變形態，短線可以考慮搏爆邊上9.3元，若然是爆落，7.5元止蝕。」

伍禮賢　光大新鴻基證券策略師

「中芯國際近年業績表現較為波動，主要源於產品毛利率下降以及銷售成本上升所致。前期華為禁令事件對內地芯片製造商帶來一定負面情緒，惟相關事件亦有機會促使內地加強芯片行業資源投入。長遠而言，目前中芯在技術層面上始終與外國先進企業（如台積電等）存較大差距，未來需提高產品競爭力才是長遠之計。短期而言，中芯股價經歷前期一輪明顯反彈後，市場會將焦點回歸於其業績基本面之上，料集團2019年業績仍處於低位，目前股價相對欠缺吸引力。預期9元具較大壓力，下方支持位處於7.5元。」

尹德政   信報分析員

「中芯製造技術遠比台積電、三星及英特爾(Intel)低，難以取得高端客戶訂單，加上中美貿易戰暫時緩和，作為內地晶片製造龍頭反而不利。值得留意是，中芯生產設備折舊對盈利帶來不確定性，同時技術追趕同業下，資本開支有增無減，故此中芯只宜短炒不宜長揸。走勢方面，近日連20周線(現處8.3元)亦已失守，反映股價轉弱，有機會下試7.6元，屆時才考慮吸納短炒，目標只看8元，穿7元止蝕。」

 

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。

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