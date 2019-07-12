港股直擊 即巿股評

市場續憧憬美國本月減息，推動隔晚道指破頂。港股連升第三日，不過成交續淡靜，下跌股份比例亦較高，反映升市欠質素。

恒指低開29點，開市後最多跌32點，見28399點全日低，之後拗腰，曾升172點，見28603點為一周高，重上10天線(約28550)，中午升142點，午後升幅愈縮愈窄，曾僅升29點。恒指最終收報28471點，升39點或0.1%，連升三日進賬355點或1.3%。大市今日下跌股份比例為57%；上升股份比例有43%。

總結全周，恒指跌303點或1.1%。

國企指數報10788點，升4點。國指全周跌106點或1%。

大市成交額624.38億元，連續三日不足700億元。

即月期指收市升85點或0.3%，報28539，高水67點。

A股滬指收市升0.44%；深成指升0.66%。中國海關總署公布，以美元計，6月出口按年下跌1.3%，表現略勝預期；進口則按年下跌7.3%，跌幅大過市場預期的4.6%。

內地6月新增貸款1.66萬億元人民幣，遜預期。

美國道指期貨最新升79點，報27156。

藍籌股方面，金沙(01928)升1.4%；友邦(01299)升1.3%；信置(00083)升1.4%；舜宇(02382)升1%。相反，騰訊(00700)跌0.6%；遭大和降目標的吉利(00175)跌1.9%；旺旺(00151)跌2.4%；中信(00267)跌1.8%。

焦點板塊

中資金融股：今日支撐大市，國壽(02628)升1.8%，其A股升半成；建行(00939)升0.6%；工行(01398)升0.2%；平保(02318)升0.2%。另外，太保(02601)漲3.6%；招行(03968)升1.5%。

內房股：多股表現突出，龍湖(00960)創新高，收市升2.5%；華潤置地(01109)升0.4%；新城發展(01030)急彈8%；日前發盈喜的中海宏洋(00081)再升2.9%；世房(00813)升1.7%；時代中國(01233)升2.5%。物業管理股方面，碧桂園服務(06098)創上市新高，收市升3.3%；永升(01995)升3.5%；新城悅(01755)升6.4%；彩生活(01778)升3.6%。

中資電訊股：內地傳媒報道，5G套餐最快下月推出，料將低過4G費用水平，中資電訊股今早下跌，中電信(00728)挫2.1%；聯通(00762)跌1.1%；中移動(00941)跌0.4%。另外，中通服(00552)跌2.1%。

醫藥股：今日跑輸，石藥(01093)挫2.5%；中生製藥(01177)跌1.6%；藥明生物(02269)挫2.3%；三生製藥(01530)挫4.9%；金斯瑞(01548)跌3.4%。半新股錦欣生殖(01951)創新低，收市跌3.3%。相反，維亞生物(01873)再彈10.2%，連升七日。

焦點股份

聯想集團(00992)：收市升4.4%，成交額4.03億元。兩間市場研究機構數據顯示，第二季度個人電腦出貨量自去年以來首次出現增長，因為企業尋求升級到配備新Windows 10的電腦，而且處理器供應短缺亦有所緩和。

中國全通(00633)：與認購人VCB Asia Telco Fund簽署諒解備忘錄，認購人計劃以現金方式認購全通新股，相當於已發行股本逾三成。股價飆升60.5%。

新股：四股上市，安樂工程(01977)收市較招股價高35.8%，不計手續費一手賺860元；物管股和泓服務(06093)收市較招股價高34.4%，不計手續費一手賺880元；維亮控股(08612)收市較招股價高41.8%，不計手續費一手賺2300元；華檢醫療(01931)收市與招股價持平。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。