港股直擊 即巿股評

廣滙寶信(01293)連日下挫，午後暫時最多跌9.1%，見1.59元近8個半月低，現挫8.6%。

股價暫時連跌第11個交易日，1.59元計累挫52.1%。

根據聯交所權益披露顯示，集團創辦人兼前主席楊愛華在6月20日場內以平均價每股3.4514元減持3337.45萬股，套現1.15億元，持股由8.91%跌至7.73%。

同日，廣滙寶信股價高見3.56元逾一年高位，以今日低位計累吐55.3%。

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