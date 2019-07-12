港股直擊 即巿股評

美股隔晚再升，除咗納指微跌之外，道指和標指創新高，前者更歷史性地衝破27000大關，美國聯儲局月底減息，以乎成已定局。但阿Man反而擔心，美股一路升一路創新高，但家陣距離聯儲局議息仲有大半個月，即使家陣利率期貨反映月底減息機會達百分百，但喺美股屢創新高之際，美國仲有冇減息需要，確存疑問。

至於今早港股則低開高走，開市跌29點，最多僅跌32點，見過28399點半日低位後，隨即拗腰向上，10日線(28550)成功收復，最多升172點，見過28603點半日高位。恒指半日升142點，報收28574點；國指則升60點，報收10844點。

再有消息指內地或放水救經濟，中資金融股係升市主要動力，平保(02318)跟國壽(02628)齊齊升逾1%，建行(00939)亦升1.6%，工行(01398)則升0.7%。友邦(01299)亦升1.4%，騰訊(00700)持平，呢期表現都係咁上下，呆呆滯滯。不過發咗盈警嘅吉利(00175)逆市跌1.7%，石藥(01093)亦見回吐。

若然阿爺放水，內房股都可以受惠，今早整個板塊表現唔錯，咁啱得咁橋，今日阿Man喺另一媒體推介嘅龍湖(00960)創新高，半日升3.1%，其他內房股至少升1%。物管股升勢有餘未盡，今日輪到碧桂園服務(06098)創新高。

內地5G進行得如火如荼，5G商用牌照落實後，內地有傳媒報道，5G通話最快下月推出，而收費更將低過4G費用水平，中資股今早逆市下跌。

雖然大市係就係再升，但恒指同期指嘅阻力位28600點唔係話過就過，若然28600點企得穩，大市就有機會挑戰28800，相反28600點一直未能突破，而大市風向逆轉的話，支持位喺28200點，失守支持大市將向下測試27800點。反正上半場成交仍然淡靜，下半場唔見得成交會有大突破，加上又係周末前夕，不如放鬆心情早啲收工，炒少一日半日亦無大礙。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)