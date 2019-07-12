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今日 12:33 港股直擊 即巿股評

中午升142點返十天線 內房物管造好

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市場續憧憬美國本月減息，推動隔晚道指破頂。港股連升兩日後，今早低開高走。

恒指低開29點，開市後最多跌32點，見28399點半日低，之後拗腰，曾升172點，見28603點為一周高，重上10天線(約28550)。恒指中午收報28574點，升142點或0.5%，大市成交額337.96億元。

國企指數報10844點，升60點或0.6%。

A股半日高收，滬指升0.46%；深成指升0.66%。

中資金融領漲恒指，國壽(02628)升1.8%；建行(00939)升1.6%；工行(01398)升0.7%；平保(02318)升1.1%。另外，金沙(01928)升1.8%；友邦(01299)升1.4%。相反，石藥(01093)和吉利(00175)跌約1.7%。

焦點板塊

內房股：今早表現較好板塊，龍湖(00960)創新高，半日升3.1%；華潤置地(01109)升1.3%；新城發展(01030)彈3.1%；日前發盈喜的中海宏洋(00081)升2.2%；金茂(00817)升2.3%；世房(00813)升1.9%。物業管理股方面，碧桂園服務(06098)創上市新高；光大永年(03699)升8.3%；新城悅(01755)升3.7%；彩生活(01778)升2.3%。

中資電訊股：內地傳媒報道，5G套餐最快下月推出，料將低過4G費用水平，中資電訊股今早下跌，中電信(00728)跌1.6%；聯通(00762)跌0.8%；中移動(00941)跌0.2%。另外，中通服(00552)跌1.2%；鐵塔(00788)跌0.5%。

焦點股份

中國全通(00633)：與認購人VCB Asia Telco Fund簽署諒解備忘錄，認購人計劃以現金方式認購全通新股，相當於已發行股本逾三成。股價半日飆升47.4%。

莎莎(00178)：本年度首季(即4月至6月)港澳同店銷售按年大跌15.3%，半日逆市跌1.3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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