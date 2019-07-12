即巿股評 港股直擊

嘩！早呀！依家9點41分，我就已經返到公司斟好茶坐喺位度啦！喺pantry時，我位PM同事Patrick同我一樣都係某隻正股鐵粉(有追開【輪證贏家】嘅你，應該會知嘅)，我同佢並排喺洗水盤前面，然後我係度嗌：「XX加油！XX加油！紅底見！」本身有貨嘅Patrick用咗一句無高低音嘅說話回應我：「我會等到100蚊先買。」；「吓？點解嘅？」好直線又一個唔需要經大腦嘅問題，當然係我問啦；「整數嘛，無小數點計數唔駛咁煩」；「有計數機又有excel，洗鬼你計咩」(已刪除大部份粗口)，呢個答案仲膠過「點解memo紙會阻住個出入口？因為佢貼喺牆度囉」。

哼，向來呢個世界都係「膠」同「浪」都係一樣，總會遇過「一膠/浪高於一膠/浪」嘅人和事，恒指呢鋪又「膠」唔「膠」得起呢？日線圖上見恒指今日同噚日一樣，暫呈疑似「倒T星」，上方10天線(28537點)同100天線(28629點)暫時仍為阻力位，至於下方條20天線(28299點)則為支持。換保歷加通道出嚟睇，係見到保歷加通道口收窄嘅，但乃念恒指現價貼價中軸位置，同個頂(29270點)都仲有1041點距離嘅。

今朝恒指開市報28401點，跌30點；而依家10點1分，恒指倒升97點，做緊28529點，大市現水平仍然處於保歷加上升通道，同步下方SlowSTC(14,3)%K線抽升%D線(雖然兩線都唔係喺好超賣嘅位抽升，講緊都只係2X至3X呢個位)；要小心嘅係DMI，ADX由上星期二(7月9日)開始，由30.029慢慢下行至依家嘅23.072，同步恒指其實係由低位28080點回升至依家，衰衰地都叫做有條「上升通道」嘅。

開埋恒指牛熊證街貨圖，上方最貼價嘅熊證區28600至28699點，有相當於404張期指；至於下方最貼價嘅牛證就有1103張期指，咁睇下方牛證過千張期指咁重貨就更係吸引啦，不過如果你留心期指張數按日變化嗰粒數(即係你睇牛熊證街貨圖上面，嗰堆棒棒旁邊有個括號嗰粒數)，以取恒指牛熊各10層街貨嚟計，下方牛證清一色粒數係負數，即係話手揸牛證嘅人噚日見好即收，而今日儲落咁多街貨，極有可能噚日見市升就追入過夜，或者食過番尋味，噚日收割完之後再追多次牛證。

至於上方熊證，同樣都係清一色一邊數，不過唔係負數，而係正數，就即係話資金噚日見市升就反手追熊博跌，合理嘅無人話唔得嘅，捉轉角市心態啫，反正你見到重貨區係29000至29099點(有1019張期指)，而最多新增嘅就係28900至28999點，新增咗317張期指，呢啲位都唔係近熊位嚟嘅，咁都幾明顯入定等跌。

「咁我哋係咪都應該入定熊仔等跌呀？」捉轉角位係好過癮，但係好難捉呢？順勢上嘅話啲街貨又好似未夠分量呀呵，咁心急做咩呢？等多陣先再陣啦。

提外話，基於自6月4日開始我平時用嚟儲返自己啲稿嘅weibo斷斷續續咁upload唔到文，甚至login唔到account，於是就打算將個竇搬去FB，反正之前都有唔少讀者同我話想我搬去FB。FB我會用返「輪證贏家」呢個名，而同一時間weibo 用得到嘅就照用，用唔到嘅就到啲嘢停晒我諗你哋都知咩事啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰策贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；FB：輪證贏家