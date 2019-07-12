港股直擊 即巿股評

內地傳媒報道，5G套餐最快下月推出，料將低過4G費用水平，明年下半年估計會更低，內地電訊股下跌。

中電信(00728)現跌0.8%；聯通(00762)下滑0.2%；中移動(00941)走低0.1%。

內地有報道指，5G套餐最快下月登場，預計低於4G費用，營運商內部人士透露，隨著各地5G網絡覆蓋完善，5G流量費用將快速走低，5G流量資費很快進入每10GB10元人民幣價格區間，估計明年下半年會更低。

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