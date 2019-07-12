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今日 09:51 港股直擊 即巿股評

【異動股】港澳同店銷售大縮 莎莎跌1.8%

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莎莎(00178)港澳同店銷售大縮，股價今早受壓，現處盤中低位，新造2.25元，跌1.8%，成交金額119萬元。

集團本年度首季(即4月至6月)港澳同店銷售按年大跌15.3%，表現較1至3月份(跌10.8%)及五一黃金周(跌4.8%)時為差。

公司稱，若社會氣氛仍未和緩，會繼續影響經濟，公司將積極採取不同的應變措施，加強力度發展線上線下的業務。

至於六福(00590)跌0.6%；周大福(01929)則無升跌。

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