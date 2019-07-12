即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開，以全日低位開市，之後走勢先升後回順，全日波幅234點。恒指收報28431點，升227點或0.81%，成交金額674億。國指收報10784點，升82點或0.77%；上證收報2917點，升2點或0.08%。三項指數都向好，以恒指走勢較佳。

恒指最高升至28582點，創7月8日以來高位，並補回部分當天出現之下跌裂口。恒指最終以陽燭近「射擊之星」收市，未能成功上破10 SMA。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善。全日上升股份855隻，下跌705隻，整體市況略好。

歐洲央行會議紀錄顯示，上月與會的決策者一致認為，有必要準備在不確定性加劇的環境下為歐元區經濟提供更多刺激，進一步放寬貨幣政策立場。

聯儲局主席鮑威爾表示，貿易爭議、全球經濟增長放緩，以及通脹率偏低，是美國經濟擴張面對的3個主要風險。他同聯儲局其他決策者都認為，小幅度放寬貨幣政策可能是適當的做法。美國6月消費物價指數(CPI)按月上升0.1%，優於預期；上周新申領失業救濟人數出乎意料減少1.3萬人，降至20.9萬人，是3個月以來最低，低於市場預期。利好數據令投資者料聯儲局將會減息0.25%的機會較高。

美股三大指數個別發展，道指創收市新高，但納指回軟。今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏淡，支持參考為20 SMA (約28298.66)。

個股

中國太平(00966)的主要業務為承保內地人壽保險業務、內地、香港、澳門、新加坡、英國及印尼財產保險業務及全球各地再保險業務。

集團在2018財年錄得總保費及保單費收入達到1,996億港元，同比增長11.7%；股東應佔溢利68.84億港元，同比增長 12.2%；總資產達到7,521億港元，較去年末增長 12.8%； 股東應佔每股總內含價值38.832港元，較去年末的34.894港元增長11.3%。

集團日前公布旗附屬公司5月份的保險收入，其中太平人壽原保險保費收入人民幣773.94億元，按年增長11.65%；太平財險保險保費收入人民幣111.85億元，升8.8%；太平養老保費收入人民幣23.91億元，跌5.01%。在今年首5個月，公司旗下附屬累計原保險保費收入909.7億元，按年增10.78%。

集團現價市盈率11.931倍，周息率0.455%。股份上日收報22元，上望23.9元，止損設於20.8元。

岑智勇 泓瑞源金融證券持牌負責人/策略師