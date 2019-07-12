港股直擊 即巿股評

隔晚美股道指首次突破兩萬七，不過港股ADR和夜期未見跟上，恒指兩日累彈315點後，今早或要低開。

道指收市報27088點，創歷史新高，升幅227點或0.85%；標指盤中觸及昨日造出的3002點，收市升0.23%，報2999點創收市新高；納指反覆跌0.08%，報8196點。

數據方面，美國6月CPI按月增0.1%，按年升1.6%；核心CPI按月漲0.3%，按年升至2.1%。上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬，報20.9萬人，人數少過預期。

美國總統特朗普在Twitter表示，中國沒有兌現向美國農民購買農產品的承諾。

另外，專責銀行監管事務的美國聯儲局副主席夸爾斯(Randal Quarles)預期，今年夏天將有進一步放寬監管銀行措施的行動。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報65.23元，較本港昨日收市高0.03元；騰訊(00700)ADR收報354.72元，低2.48元；國壽(02628)ADR收報19.66元，低0.18元；中海油(00883)ADR收報13.42元，低0.04元；中石油(00857)ADR收報4.29元，無升跌；中石化(00386)ADR收報5.2元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報70.1元，低0.1元；聯通(00762)ADR收報8.34元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報3.81元，低0.01元。

ADR港股比例指數報28328點，較本港昨日收市低102點。夜市期指收報28344點，較昨日恒指低水88點。恒指收報28431點，升227點或0.8%，連升兩日進賬315點或1.1%，惟受制10天線(28554點)。

國務院副總理劉鶴指出，今年上半年，經濟運行總體平穩，經濟高質量發展取得新進展，各地結合實際做好「六穩」工作，增長、就業、物價等宏觀經濟指標均處於正常區間。

焦點股份

莎莎國際(00178)：截至6月底止第一季，整體零售及批發業務營業額18.86億元，按年下跌10.8%。

安踏體育(02020)：強烈否認渾水(Muddy Waters)狙擊報告第三部分。另外公布上半年營運表現，期內安踏品牌產品零售金額按年錄10%至20%的低段增長；其他品牌產品零售金額則按年錄60%至65%的升幅。

超威動力(00951)：發盈喜，預期截至6月底止，半年純利按年大幅增加，去年同期盈利1.02億元人民幣。

民銀資本(01141)：發盈喜，預期截至6月底止，半年溢利按年增長不少於35%，去年同期盈利1億元。

新股：四隻新股今日掛牌。耀才數據顯示，安樂工程(01977)暗盤收報1.08元，較招股價跌10%；華檢醫療(01931)暗盤低收1.3%；和泓服務(06093)表現強勁，收市漲48.44%；維亮(08612)升27.27%。

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