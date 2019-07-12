即巿股評 港股直擊

自7月3日起恒指下行壓力漸增，所以投資者選股時，除了應以高股息率為參考，還應留意股價是否處於低位，而今日分析股份，認為乎合這兩項條件，所指的是興達國際(01899)。集團於今年4月23日收市後發布2018年報顯示，截至去年12月底的股東應佔溢利約2.64億元(人民幣‧同下)，較2017年同期約2.87萬元，倒退8.25%，表現略見欠佳，不過實則過去三年(2016至2018年) 溢利分別約2.78億、2.87億和2.64億元，可見變化不大，暫看去年中美貿易戰或中國經濟下行對集團無有帶來很大的負面影響。

市賬率及市盈率分析

至於資產淨值約54.51億元，而截至今年6月底已發行股數約14.93億股，計出每股淨值折合為4.1585港元，相對今年7月8日收報2.07元，市賬率為0.50倍，遠低於1.00倍反映現價偏低。另可參考2014至2018年之每年市賬率介乎0.30至1.11倍，平均值為0.68倍，高於現時的0.50倍，也可確認現價偏低。平均值相對每股淨值為4.1585元，得出每股合理值為2.81元，較2.07元之潛在升幅為35.75%。至於2018年股東應佔溢利約2.64億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為0.2027港元，對比2.07元之市盈率為10.21倍，參考2018年之每年市盈率為5.76至20.58倍，平均值為13.57倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為2.75元，較2.07元之潛在升幅為32.85%。

股息率超過七厘吸引

再者，集團於2016至2018年每股派息均為0.15港元，認為集團有意維持每股股息在穩定水平。去年每股股息對比2.07元之股息率為7.25%。2018年每年股息率平均值為5.71%，相對上述每股股息，計出每股合理值為2.63元，較2.07元之潛在升幅為27.05%。另可留意現時股息率超過7厘，認為具吸引力，適合作中長線投資。綜合上述三種分析，每股合理值為2.63至2.81元，平均值為2.73元，筆者認為集團的每股合理值絕不少於2.70元，顯然現價仍有上升空間，較現價產生潛在升幅超過30%，連同股息率超過7厘，預期一年回報率超過37%。

內地最大輪胎鋼絲簾線生產商



集團於中國製造及分銷子午輪胎鋼絲簾線及胎圈鋼絲。子午輪胎鋼絲簾線是由鍍銅的鋼絲結成的簾線，與胎面中心成直角編排，從而強化子午輪胎的胎壁。胎圈鋼絲是鍍上黃銅、青銅或紅銅的鋼絲，作用是將輪胎固定在輪圈上。集團是中國最大的本地子午輪胎鋼絲簾線生產商，客戶包括中國十大輪胎生產商。參考2018年報，集團列出2019年展望，管理層表示在深刻變化的外部環境中，機遇與挑戰並存，集團將始終以敏銳的眼光抓緊巿場發展時機，不斷優化技術水平、持續提升產品品質、靈活實施銷售策略，以夯實市場引領者地位，繼續為各大股東創造可持續的回報。

股價正處於今年低位

從以上描述，認為集團業務發展務實，相對筆者上述預測市盈率為10.21倍，暫看集團今年每股盈利增長率不少於10.21%，有望帶動今年股價仍有上升空間。自今年4月23日高見2.60元後 (暫為2019年高位)，便見股價反覆向下，至6月17日收報2.02元，為去年10月30日以來最低收市位 (股價經除淨調整)，現價2.07元較低位高出不足2.5%，反映現價偏低，配合上述以基本面而言股價亦得出偏低的結論，認為適合進場作中長線收取股息投資。

於7月8日收報2.07元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於1.85元或以下買入；保守者則可於1.65元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為2.60至2.80元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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