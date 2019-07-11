即巿股評 港股直擊

早幾周提過莎莎(00178)中午剛巧去過全店沒客人情景，就知本港零售市道疲弱到什麼程度，加上預期自由行旅客會有所減少，莎莎公布截至6月底首季營運數據按年下跌10.8%，股價近期跌至2元邊才初見有承接，但成交開始萎縮，短期2.5元樓上有較大阻力。

大灣區效應不容忽視

而另一隻專攻大眾餐飲業的大家樂(00341)近期股價就升幅凌厲，只個半月時間升幅三成，除業績好之外大家樂中國於內地發展迅速，今天公布與內地8家中國地產商簽協議，於未來五年在大灣區門店量翻倍，8大地產商之大灣區商場及住宅區，筆者過去兩年亦有去過考察，人流之旺超越香港大型A級商場，其中保利商業管理、中山大信新都匯之商場既大且美，大灣區除港澳外人口超越6千萬人，大家樂早年已進軍內地一段日子，亦廣為內地人知曉，今天與地產商合作確是明知之舉。而雖有增長動力可言、但短期股價已到24.56 PE，息率只3.33，RSI處 89.13 隨時有機會作出回調，同時亦引來獲利盤收割，小心像早前明星股維他奶(00345)一樣效應，大家樂雖可以考慮吸納，惟耐心等待回調。

6厘息屬攻守兼備

另留意到內銀收息股已有6.4厘的中國銀行(03988)，這水平已見吸引力，記憶所及幾間主要內銀很少會超越7厘時間，工行(01398)亦有5.1厘息率水平，若隨後美國減息中國未必一定跟進，但內地降準呼聲就很高，通常有6厘收益的幾隻內銀平均一年內只有三兩次機會收集，此水位屬攻守兼備位置，外圍減息高息股就最搶手，而今次是下半年第一次見近6厘，可能隨時亦是今年最後一次。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。