訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:20 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入大縮至8288萬元 買新城 沽恒大富力

放大圖片

美股三大指數創新高，港股承接上日升勢，全日再升逾兩百點，惟受制十天線(28554點)，大市成交額674.04億元。

北水今日仍流入，惟由昨日的淨買11.43億元，大縮至8288萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

今日流入最多的個股是新城發展(01030)，全日淨買2.17億元；但恒大(03333)錄2.49億元淨走；富力(02777)也錄1.62億元淨走，上述兩股亦是今日最多淨走個股，融創(01918)與發盈喜的中海宏洋(00081)也分別錄7068萬和1643萬元淨走。

今日第二最多淨入個股為中國太平(00966)，全日錄5813萬元；平保(02318)卻有7896萬元淨沽。

安踏(02020)再遭渾水狙擊，全日反錄4421萬元淨買；油價抽升，中石化(00386)也錄4167萬元淨買。

其他較多淨入的個股包括海通國際(00665)、中生製藥(01177)、農行(01288)及承興(02662)，全日分別錄4727萬、4105萬、1531萬元及1157萬元。

不過，騰訊(00700)今日錄1.33億元淨走；金蝶(00268)也錄427萬元淨沽，而高鑫(06808)也錄5860萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、新城、恒大、平保、富力、融創、中石化、農行、海通國際及高鑫。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:承興、騰訊、融創、中太平、新城、安踏、金蝶、中生製藥、平保及中海宏洋。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。