港股直擊 即巿股評

美股三大指數創新高，港股承接上日升勢，全日再升逾兩百點，惟受制十天線(28554點)，大市成交額674.04億元。

北水今日仍流入，惟由昨日的淨買11.43億元，大縮至8288萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

今日流入最多的個股是新城發展(01030)，全日淨買2.17億元；但恒大(03333)錄2.49億元淨走；富力(02777)也錄1.62億元淨走，上述兩股亦是今日最多淨走個股，融創(01918)與發盈喜的中海宏洋(00081)也分別錄7068萬和1643萬元淨走。

今日第二最多淨入個股為中國太平(00966)，全日錄5813萬元；平保(02318)卻有7896萬元淨沽。

安踏(02020)再遭渾水狙擊，全日反錄4421萬元淨買；油價抽升，中石化(00386)也錄4167萬元淨買。

其他較多淨入的個股包括海通國際(00665)、中生製藥(01177)、農行(01288)及承興(02662)，全日分別錄4727萬、4105萬、1531萬元及1157萬元。

不過，騰訊(00700)今日錄1.33億元淨走；金蝶(00268)也錄427萬元淨沽，而高鑫(06808)也錄5860萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、新城、恒大、平保、富力、融創、中石化、農行、海通國際及高鑫。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:承興、騰訊、融創、中太平、新城、安踏、金蝶、中生製藥、平保及中海宏洋。