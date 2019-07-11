港股直擊 即巿股評

美國減息預期升溫，隔晚美股三大指數創新高，標普500指數於盤中史上首次突破3000點，港股今日續回升，惟於十天線遇阻。

恒指高開143點，報28347點屬全日低，開市後持續走高，曾飆378點，見28582點全日高，但受制10天線(28554點)，中午升335點，午後曾升少過200點，尾市靠穩。恒指收報28431點，升227點或0.8%，連升兩日進賬315點或1.1%。大市今日上升股份比例為55%；下跌股份比例為45%。

國企指數報10784點，升82點或0.8%。

大市成交額674.04億元，連續兩日少過700億元。

即月期指收市升252點或0.89%，報28454，高水22點。

A股收市個別發展，滬指升0.08%；深成指跌0.15%。

美國道指期貨最新升52點，報26912。

藍籌股方面，建行(00939)升1.1%；友邦(01299)升1.3%；交行(03328)升1.9%；港鐵(00066)和蒙牛(02319)創新高，分別升0.7%和1.6%。相反，中生製藥(01177)跌0.7%；銀娛(00027)跌0.3%；聯通(00762)跌0.4%。

焦點板塊

物業管理股：持續飆升，發盈喜料中期賺逾五成的雅生活(03319)飆10.2%；日前發盈喜的永升(01995)，連同碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)和佳兆業物業(02168)全線創新高，不過中海物業倒跌1.4%。另外，奧園健康(03662)升5.8%；新城悅服務(01755)升6.3%。市值較細的中奧到家(01538)飆13.2%；祈福生活(03686)飆22.6%。

本地地產股：減息預期升溫，本地地產股回暖，新地(00016)升2.2%；恒地(00012)升1.6%；新世界(00017)升1.6%；嘉里建設(00683)升2.1%；太古地產(01972)升1.4%；九倉置業(01997)升1%；恒隆地產(00101)升1.3%。

汽車股：零件商德昌電機(00179)發盈警，料中期純利遠遜去年同期，收市插13.4%；零售商大昌行(01828)發盈警料半年少賺三成，收市升0.8%。其他汽車股個別走，吉利(00175)跌1.5%；廣汽(02238)挫3%；華晨(01114)跌1.2%；長汽(02333)跌1.2%。相反，美東汽車(01268)發盈喜，股價創新高，收市升半成；北汽(01958)升1%。

焦點股份

中海宏洋(00081)：股價飆升15.1%。集團發盈喜，預計半年度盈利將按年增加約75至85%。該集團2018年上半年盈利為10.14億元。

北京體育文化(01803)：周一插水78.6%，今日反彈，午後曾飆95.5%，收市僅升15.9%，成交額達3.8億元。

承興國際(02662)：尾市再次暴跌，曾大瀉五成，收市跌13.8%，成交額3.21億元。股價連跌八日，累插93%。

中集車輛(01839)：今日掛牌全日潛水，收報6.14元，較招股價低3.8%，成交額2.59億元，不計手續費一手蝕120元。

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