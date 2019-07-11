重要通告 港股直擊

中國能源建設(03996)公布，上半年新簽合同額2761.89億元(人民幣‧下同)，按年增長7.12%。

其中，國內新簽合同額1713.42億元，約佔新簽合同總額的62.04%，按年增長2.11%；國際新簽合同額1048.47億元，約佔新簽合同總額的37.96%，按年增長16.45%。

若按業務劃分，電力工程業務新簽合同額1629.56億元，約佔新簽合同總額的59%，按年增長9.30%；非電工程業務新簽合同額1132.33億元，約佔新簽合同總額的41%，按年增長4.12%。