即巿股評 港股直擊

鮑爺隔晚聽證會放鴿，由聯儲局利率期貨反映，超過八成機會減息一個骨，而減息半厘嘅機會就不足兩成，但無論如何，7月底聯儲局減息已無懸念。美股當然要賀一賀減息憧憬回暖，標指創歷史新高，盤中曾突破3000大關，而納指再創收市新高。港股噚日終止五連跌反彈，今早反彈持續。

恒指高開143點，報28347點為上半場低位，其後高開高走，一度升378點，見28582點半日高位，可惜未能企穩10日線(約28566)之上。中午恒指報收28539點，升335點；國指報收10836點，升134點。半日主板主交仍然呆滯，只有381億元，似乎唔多配合升勢。

藍籌股中有兩股創新高，兩股皆為阿Man嘅愛股，分別係自月大市調整期間已推介嘅地鐵(00066)，及一直睇好嘅乳品股蒙牛(02319)，半日分別升1%及2.1%，穿頂唔估頂，有貨梗係坐定定，乜都唔使做。至於其他重磅股普遍上升升，值得留意半日升近2%嘅友邦(01299)，剛升至周一下跌裂口底部附近，一旦能回補整個下跌裂口，重上86元，新高可期。

物管股一直未有令大家失望，由阿Man年前首次推介中海物業(02699)，以至去年底極力建議認購永升生活(01995)，整個板塊一直喺不穩定嘅市況中，提供可觀回報畀大家。噚日因為發完盈喜創新高嘅永升生活，高處未算高，今日半場再升逾5%，又創新高。除咗永升生活，碧桂園服務(06098)、中海物業和佳兆業物業(02168)全線創新高，而佳兆業物業之前阿Man亦有推介。物管股預期下半年可持續跑贏大市，呢個板塊嘅股份不容錯過，只要技術走勢上仍守上升通道底，每次回調就係上車好機會。

另一個阿Man去年下半年已唔多睇好嘅板塊汽車股，一如所料表現強差人意，今日大部份汽車股均逆市下跌，弱勢股只有愈弱，暫時呢個板塊仍未宜沾手。至於較早前阿Man力推黃金ETF(02840)，今日重拾升勢，下半年喺美元走弱下，黃金價格有運行，呢隻上市歷史最悠久，交投最活躍嘅黃金ETF，同樣係投資組合內不可或缺嘅一員。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)