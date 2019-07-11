港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數創新高，標普500指數於盤中史上首次突破3000點，主要受惠美國減息憧憬回暖，港股今早續彈。

恒指高開143點，報28347點屬半日低，開市後持續走高，曾飆378點，見28582點半日高，受制10天線(28564點)。恒指中午收報28539點，升335點或1.2%，大市成交額381.6億元。

國企指數報10836點，升134點或1.3%。

滬指半日升0.33%；深成指升0.4%。

藍籌股方面，建行(00939)升1.6%；友邦(01299)升1.9%；港鐵(00066)和蒙牛(02319)創新高，半日分別升1%和2.1%。相反，聯通(00762)跌0.1%。

焦點板塊

物業管理股：持續飆升，發盈喜料中期賺逾五成的雅生活(03319)飆7.8%；日前發盈喜的永升(01995)，連同碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)和佳兆業物業(02168)全線創新高；奧園健康(03662)升4.5%；新城悅服務(01755)飆6.2%；中奧到家(01538)飆13.2%。

汽車股：零件商德昌電機(00179)發盈警，料中期純利遠遜去年同期，半日插8.8%；零售商大昌行(01828)發盈警料半年少賺三成，半日跌0.4%。其他汽車股個別走，吉利(00175)跌1.2%；廣汽(02238)挫2.6%；華晨(01114)跌0.9%；長汽(02333)跌1.4%。相反，美東汽車(01268)發盈喜，股價創新高，半日升3.9%；北汽(01958)升2.4%；比亞迪(01211)升0.5%。

焦點股份

中海宏洋(00081)：半日飆升14%。集團發盈喜，預計半年度盈利將按年增加約75至85%。該集團2018年上半年盈利為10.14億元。

泰凌醫藥(01011)：復牌曾飆22.7%，半日升8%。集團增持生物醫藥公司Hong Kong WD Pharmaceutical至52%。

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