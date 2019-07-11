港股直擊 即巿股評

噚日個市係悶，但對於恒指熊(50590)嚟講，都仲叫做有兩個出口位。一個就係噚日都係[下半part]講過，喺1點5分至1點20分呢段SlowSTC(14,3)超賣位，(50590)高低位做過$0.071/$0.065，平均賣出價就係$0.0675。第二個出口位就係喺下晝2點40分至2點55分，SlowSTC(14,3)都落到去超賣位，當時(50590)高低位做過$0.072/$0.068，平均賣出價就係$0.07，比早段時間賣得好少少，夠車錢比我噚晚收工之後搭車同友欄麥狄文+杜比三條友撐檯腳，係呀，大拿拿由九龍灣坐兩個站到觀塘架，哈哈！不過真係好多謝杜比穿針引線下先認識到麥狄文，再有幸得到佢嘅邀請，喺三人行必有我師之下，我噚晚上咗一堂「金融業發展史」，仲得到好多寶貴意見which is我會盡力用我「工餘」嘅時間去逐步逐步完成。

今朝起身(其實到依家都仲係好眼瞓)見到聯儲局主席鮑威爾在國會暗示月內減息嘅新聞，唔使審，呢單嘢一出更係會彈起個市，見今朝恒指開市先升143點，報28347點，到依家10點16分，恒指升幅大幅擴大至28542點，升337點。呢一步跨上去就由近牛證街貨，反方向殺上熊證街貨範圍，變相踩咗入最貼價熊證28500至28599點，而呢度有相當於914張期指，如果將呢一層街貨再拆成50點為一層嘅話，其實28500至28549點呢度已經全數死亡，呢度有相當於233張期指，換言之喺28550至28599點呢度先至係真正重貨位，有相當於681張期指。

開恒指日線圖睇，今日恒指明顯一粒陽燭裂口彈起，截至依家10點25分止，恒指最高見過28582點，係輕輕穿過咗條10天線(28566點)，雖然頭頂仲有一條100天線(28631點)，不過呢個走勢至少可以話到比你知，恒指喺20天線/保歷加通道中軸(28247點)附近有彈力，可以將臨跌出邊皮位嘅恒指一嘢彈返入去。反手追Call/牛證真係無問題嘅，不過都係嗰句：喺5分鐘圖搵到位入市咪得囉(開咗市成個鐘都仲係見到5分鐘圖SlowSTC(14,3)頂住喺個頂到...等吓先啦)。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰策贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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