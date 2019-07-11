即巿股評 港股直擊

盈警盈喜夠刺激，但基本上透過「預測PEG」數據，基本上已知發盈喜的板塊集中在內房物管、中資電力、保險、券商、航空及新能源(特別是風電)，至少踩中地雷的機會較低。

今次中期業績，對整個下半年選股有重大指引，正如今年3月的全年業績公布期後，我們捉緊了中聯重科(01157)、聯塑(02128)、嘉華國際(00173)等的操作機會。至於近期盈喜股中，物管股的永升服務(01995)及雅生活(03319)估值在行業中屬合理，且增長能見度高，至少持一手旁身。雖然整個板塊料有配股風險，但這是強勢股正常現象，亦反映機構投資者需求殷切，高盛早前極看好內地物管行業增長，確令人相信高處未算高。碧桂園服務(06098)配股後反覆破頂是最好示範。

內房愛股之一的中海宏洋(00081)本身估值甚低，我本來預期下半年才集中入賬，估唔到突然就中期業績發盈喜，料中期多賺最多八成半，好誇張！今朝追貨，稍回落要加注，是下半年組合重點股之一，公司財務狀況明顯好過行業平均，加上母企中國海外具執行力，81揸得放心。

至於另一隻我提過的內房股禹州地產(01628)，昨日大成交跌，不尋常，不舒服，雖然公司6月銷售按年勁增，估值亦便宜，但竟然有券商不建議買。今日趁反彈逾2%減一減磅。輸少少沒問題，先觀望一下，始終今年3月另一隻內遠洋集團(03377)有過遠差過預期之業績公布，盤路不對板時，切勿勉強押注。

低估值強勢股中國聯塑(02128)繼續唔肯回，仍然下半年組合持股。

羅崇博 (杜比)