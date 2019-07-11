港股直擊 即巿股評

美國月底減息預期升溫，港股昨日終止五連跌後，今早料進一步反彈，石油股料跑贏大市。

隔晚美股三大指數集體收漲，均刷新盤中歷史最高紀錄。聯儲局減息預期增加，道指收升76點或0.29%報26860點；標普500漲0.45%報2993點；納指漲0.75%報8202點，創收市新高，蘋果漲近1%。油價急升逾4%，能源股走高，雪佛龍漲1.7%。

聯儲局主席鮑威爾周三上午在美國國會發表的證詞強化了市場對於聯儲局的減息預期。他表示，不確定性持續施壓經濟前景；貿易及全球經濟增速前景存在不確定性，美國經濟前景近幾周未出現改善；多數委員認為需要在一定程度上放鬆政策；存在通脹疲軟的風險，且風險比聯儲局當前的預期更加持久。鮑威爾表示，對貿易政策和全球經濟疲軟的擔憂繼續打壓美國經濟前景，聯儲局準備採取適當行動來維持長達十年的經濟擴張。鮑威爾周四還將出席參議院銀行委員會作證。

鮑威爾的證詞講話稿公布後，聯邦基金利率期貨暗示，市場認為聯儲局本月減息50個基點的概率上升至12.5%，減息25基點概率為87.5%。

另外，聯儲局會議紀要顯示，美聯儲決策者們在6月份政策會議上判斷，美國經濟前景的不確定性和下行風險顯著增加，從而增強了減息的理由。

摩根士丹利按示，即便上周五公布的美國就業報告強勁，聯儲局本月仍會把關鍵利率下調50個基點。因聯儲局有必要採取強有力的政策應對措施，以防止經濟動能進一步急劇下降的風險。

減息預期上升打擊美元，紐約期金則收漲1.46%，報1421美元/盎司，終結連跌三日走勢。倫敦基本金屬亦多數收漲，其中LME期銅漲2.5%報5965美元/噸。

美國原油庫存急跌，加上大型石油企業預計墨西哥灣風暴即將來臨，削減了墨西哥灣近三分之一的海上石油產量，刺激國際油價大幅上升超過4%，升至一個多月來的高位。紐約8月期油連升四日，收報每桶60.43美元，升2.6美元，升幅4.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.13元，較本港收市高0.23元；騰訊(00700)ADR收報356.2元，低0.6元；國壽(02628)ADR收報19.61元，高0.11元。油價抽升，中海油(00883)ADR收報13.43元，高0.29元；中石油(00857)ADR收報4.26元，高0.05元；中石化(00386)ADR收報5.18元，高0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報70.46元，高0.31元；聯通(00762)ADR收報8.4元，高0.05元；中電信(00728)ADR收報3.85元，高0.03元。

ADR港股比例指數報28305，較周三恒指收市高100點或0.36%。恒指昨日收市升88點或0.3%報28204，終止五連跌，不過成交縮減至僅過六百億。

焦點股份

德昌電機(00179)：發盈警，預期截至9月底止的半年純利將遠低於去年同期。

雅生活服務(03319)：發盈喜，預期中期純利增長超過五成。

大昌行(01828)：發盈警，預期首六個月盈利按年下跌三成，盈利貢獻最大的汽車業務繼續面臨市場增速放緩，行業競爭加劇等嚴峻局面。

三一國際(00631)：預期上半年盈利按年大幅增長，主要因為煤機設備更新替換需求持續釋放、煤炭行業加速推進智慧化、無人化及綠色高效開採，促使煤機產品訂單大幅增加。

中國糧油控股(00606)：預期中期盈利約4.3億元，按年下跌近43%。