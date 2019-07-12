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恒生指數扭轉跌勢，昨天反彈0.31%，靜待美國聯儲局主席鮑威爾到國會就利率前景的表態；國企指數雖升0.48%跑贏恒指，但已於周二(9日)出現「死亡交叉」，顯示中資股近期表現遜「港股」──本地薑如中華煤氣(00003)、港鐵(00066)、領展(00823)連番破頂，成為藍籌股亮點。

國指相對較弱，也反映A股正處整固。昨天是內地這輪新股申購的高峰期，共有9隻科創板股份「打新」，是2015年6月後最多，由於當時「新股熱潮」抽緊資金，曾拖累滬指單日急瀉6.4%，市場因而憂慮歷史重演。

不過，投資者顯然過分憂慮，今次「打新」的主要是獲國家主席習近平欽點設立的科創板股份，中央應該不會讓新板第一擊即出現亂象，更不希望淪為推低大市的藉口。

A股已進入待變階段，附【圖】所見，滬指自農曆豬年升勢開始加速，4月上旬飆至3288點，2019年初至當時漲幅達34.7%。隨着5月中美貿易戰再起波瀾，滬指顯著調整，6月觸及2822點才見支持，累挫14.2%；近日反彈至黃金比率50%，並在50天線(約2933點)水平徘徊。目前能夠刺激A股突破(無論向上或下)的其中一個原動力是業績期。儘管A股走勢與企業盈利等相關性不算高，但去年個別公司大幅撇賬，若今年中期業績傳來好消息，或有助價值重估，推升大市。

資金流亦左右A股去向。4月和5月「南水」錄得淨流出，至6月已恢復淨流入，反映A股調整過後，對外資而言已具吸引力。當然，獲納入國際指數也是原因之一。

值得留意的是，根據中債登資料，海外資金連續7個月淨增持內地人民幣債券，意味債市納入國際指數後，同樣成功吸資。事實上，中國10年期債息與美債的息差年初迄今擴闊至超過一厘，美債雖屬「無風險」資產，惟中國國債違約機會亦極微，受外資青睞並非無因。

影響A股的還有人民幣。大阪「習特會」後，7月人民幣一度展現強勢，本周卻又轉弱，市場依然忖測會否再逼近「七算」。鮑威爾一連兩天到國會聽證會作證，投資者關注其言論將替減息預期降溫還是升溫，美元稍有異動，人民幣亦難安寢。

然而，中美貿易談判才是人民幣去向的關鍵，今年2月後人民幣曾經歷數月穩定期，至5月受累貿易戰惡化才急跌，也導致股市回調。

「習特會」以來，中美重啟高級別貿易磋商一直只聞樓梯響，據報雙方代表已通電話，內容具「建設性」，可惜見面日期尚未敲定，但會談內容極有可能涉及人民幣滙價，事關美國總統特朗普周初再次批評中國刻意讓貨幣貶值，抵消加徵關稅的影響；即使總統沒點名，兩國貿易協議也難避開人民幣滙價這課題，一旦有相關消息傳來，勢必導致人民幣波幅擴大，繼而加速A股走出整固期；若爆發「七算攻防戰」，屆時滬指隨時再試6月低位。

信報投資研究部

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