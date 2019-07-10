港股直擊

市場觀望聯儲局主席鮑威爾於國會作證，港股止五連跌。恒指高開128點，最多升195點，高見28311點，重上20天線和50天線滙聚，升幅之後曾縮至28點，低見28144點，午後於28200點水平爭持，最終收市升88點或0.3%，收報28204點。

北水淨流入11.43億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

藍籌方面，騰訊(00700)有8315萬元淨入；止跌的吉利(00175)有8452萬元淨入。藥股孖寶股價跑出，中國生物製藥(01177)有1.13億元淨入；不過石藥集團(01093)有392萬元淨走。相反，萬洲國際(00288)有3538萬元淨走。

個別中資金融股見北水流入方面，建行(00939)錄1.04億元淨入；新華保險(01336)有9351萬元淨入；平保(02318)有54萬元淨買。

內房方面，逆市挫2.8%的新城發展(01030)有1.54億元北水淨流入；萬科(02202)有5428萬元淨入。相反，融創中國(01918)有1696萬元淨走；建材股中建材(03323)有316萬元淨走。

北水流入體育用品股：安踏(02020)有1.05億元淨入；李寧(02331)有5155萬元淨流入。

連日捱沽承興國際(02662)也有3055萬元流入。

相反，獲大摩唱好的金風科技(02208)有1048萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、新城發展、融創、萬洲、建行、平保、石藥、新華保險、中生製藥及吉利。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中建材、承興國際、吉利、安踏、金風、李寧、騰訊、融創、萬科及中生製藥。