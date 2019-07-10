香港財經 港股直擊

滙豐環球投資管理亞太區投資總監及環球策略投資總監(股票)馬浩德表示，投資者對經濟前景過度悲觀，投資市場已過度反映了環球經濟陷入衰退的可能性。

馬浩德續稱，美國經濟只是放緩至長期平均增長水平，未有看到衰退逼近的跡象，而貿易戰主要影響亦僅限於市場情緒層面。該行董事兼亞洲信貸投資主管梅立中預期，聯儲局本月會減息一次，但是次減息並非回應經濟放緩，而是為了延長經濟擴張作出的保險性減息，之後的減息前景則要視乎經濟表現而定。

中國方面，雖然製造業數據放緩，惟馬浩德留意到內地領先經濟指標正在回升，故預期內地經濟將重拾動力，相信這有助帶動環球增長。

資產配置方面，馬浩德指出，從經濟及企業盈利等方面看，環球股市仍非常健康，股票今年表現仍落後於其他資產類別，故存在很大空間追落後，當中看好新興市場股市多於成熟市場股市。他解釋，亞洲(日本除外)股市估值吸引且盈利增長強勁，今明兩年每股盈利預測增長分別為4.1%及13.9%，中國股市今明兩年預測盈利增長亦分別有12.4%及12.1%。

在投資者對經濟前景過度憂慮下，馬浩德表示，普遍投資者現時傾向持有防守股而非周期股，但前者估值已非常昂貴。因此，與經濟相關度較高的板塊，包括金融、必需消費品及汽車等，反而較具價值。鑑於這類板塊在北亞(日本除外)股市較多，故與南亞股市比較，滙豐環球投資管理相對較看好前者，亦即中港及台韓市場。

與此同時，馬浩德指出，該行暫時傾向避開成熟市場政府債，如德國及美國國債，惟新興市場債券可看高一線。梅立中解釋，新興市場債券孳息回報達7厘兼估值吸引，其違約情況亦屬健康。