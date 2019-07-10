港股直擊 即巿股評

內地PPI差過預期，市場觀望一連兩日聯儲局主席鮑威爾於國會作證，從而猜度息口去向，港股連跌五日後反彈，重返20天(28186點)及50天線(28131點)，惟大市波幅窄，高低相差僅166點，成交也只過六百億元。

恒指高開128點，甫開曾彈195點，高見28311點，重上20天線和50天線滙聚，升幅隨後一度縮至28點，低見28144點。不過，其後大市重拾動力，一度再升過百點，惟市場觀望氣氛濃厚，最終恒指全日升88點或0.3%，收報28204；國企指數升51點或0.48%，報10701，全日大市成交643.3億元。

整體大市上升比例55%，下跌比例為45%。

即月期指收報28202，升99點，低水3點，成交有14.4萬張。

A股受壓，上證指數收跌0.44%，深成指降0.35%。

藍籌大致向上，傳要求Android遊戲分成70%的騰訊(00700)，收市升1.7%；工行(01398)漲0.4%；港交所(00388)微升0.1%；蒙牛(02319)漲1.8%；滙控(00005)及建行(00939)無升跌；友邦(01299)跌0.7%，為包尾藍籌股。

焦點板塊

物業管理股：永升生活(01995)發盈喜，曾見4.11元創新高，收飆15.4%；連帶其他物管股亦炒上，佳兆業物業(02168)亦創新高，收市飆升8%；碧桂園服務(06098)升4.2%；新城悅(01755)彈升8.4%；中海物業(02669)炒高7.2%；奧園健康(03662)彈高6.7%；雅生活(03319)升4.3%。

醫藥股：今日受追捧，石藥(01093)為升幅最大藍籌及國企成分股，收漲4.1%；中生製藥(01177)漲3.3%；復星醫藥(02196)漲4.7%；華潤醫藥(03320)升4%；中國中藥(00570)也升3.9%；金斯瑞(01548)揚3.3%；三生(01530)漲3.2%。

手機股：美國商務部將允許部分美國企業在不危及國家安全下可向華為供貨，受消息推動手機股普漲，6月手機鏡頭出貨量按年升16%的舜宇(02382)升1.7%；丘鈦(01478)升5%；鴻騰(06088)漲1%；通達(00698)升1.7%；聯想(00992)揚3%；但瑞聲(02018)無升跌。

焦點股份

金風科技(02208)：獲大摩升評級至「增持」，目標價調高至11.69元。股價飆升8.2%，成交有兩億元；連帶中傳動(00658)也彈升8.3%。

承興(02662)：傳主席羅靜涉經濟詐騙，今日沽壓未止，曾挫28.8%，見0.47元，收插12.1%，成交金額2.82億元。

萬寶盛華(02180)：今日掛牌，最終潛水1%收市，成交額2.87億元。未計交易費用，每手250股蝕25元。