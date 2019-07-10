即巿股評 港股直擊

鮑爺雖然隔晚已率先喺聽證會露面，無奈仍未有對利率去向作出半點暗示，市場唯有繼續等埋今晚鮑爺喺聽證會講話，希望得到其後利率走勢嘅啟示。不過即使暫時未有線索，從利率期貨走勢反映，今個月聯儲局減息機會高達九成。美股個別發展，而港股連跌五個交易日後，今早終於反彈。

恒指高開128點，一度升195點，見過半日高位28311點，重上20日線(約28187)跟50日線(約28132)嘅滙聚區，升幅曾收窄至28點，見過28144點半日低位。恒指中午收市報28205點，升89點；國指半日升10701點，升51點。

至於A股表現就麻麻，由於國家統計區公布，雖然6月份居民消費價格指數按年升2.7%符合預期，但工業生產出廠價格指數PPI按年持平差過預期。不過A股又唔算跌得多，都冇乜點拖累港股表現。

重磅藍籌股以中生製藥(01177)半日升4.4%，成為藍籌股升幅冠軍，阿Man一向都話醫藥股有錢途，逢回吐吸納無乜點錯，尤其經歷完醫藥改革後，龍頭股更突顯其優勢。而另一醫藥股龍頭石藥(01093)半日亦升3.6%。騰訊(00700)呢期都係浮浮沉沉，今日就彈番1.2%，呢期就喺345至360元之間窄幅上落。其他藍籌個別發展，半日大市成交額得365億元，完全無睇頭。

除咗醫藥股，物管股同樣係阿Man持續睇好嘅板塊，今日又再落鑊，呢個板塊又係逢回吐吸納之選。永升生活(01995)發盈喜，半日見過4.11元上市新高，半日升16.9%，破頂股唔估頂，有貨當然坐定定。其他物管股亦有好表現，佳兆業物業(02168)亦創新高，半日升逾6%，其他物管股閒閒地升2.5%或以上。

目前嘅市況都係炒股唔炒市，至怕係連股都無得炒，呢期魚缸 一直缺水，自從四月份開始，港匯指數轉弱，已反映有資金流走。雖然近日港匯指數已有改善，但已流出嘅資金，未見回流，港股成交持續縮水，陰乾式慢回，實在唔係好現象。

其實唔單止港股愈玩愈縮，全球股市都唔見得有幾好景，德銀已宣布全球大規模裁員，噚日再傳出法巴BNP旗下嘅亞洲區研究部，準備關門大吉，更已將研究部工作「外判」。通常市況麻麻時候，金融機構要廋身減磅，必然係先向研究部開刀，皆因呢個被視為唔識賺錢嘅後勤部門。研究部榮辱一向係金融業寒暑表，家陣全球金融業乜嘢境況，大家都心知肚明。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)